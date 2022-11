Pohonné hmoty v Česku za týden zlevnily o desítky haléřů | E15.cz

"Ceny paliv reagují na nižší ceny na evropském trhu. Zároveň pomáhá teplé počasí na celém kontinentu, které snižuje poptávku po energiích," řekl ke snížení cen analytik XTB Jiří Tyleček. Na tuzemské poptávce po pohonných hmotách se navíc podle něj podepisuje citelné ekonomické zpomalování v Evropě, které se nevyhýbá ani Česku.

Podle analytika Purple Trading Petra Lejska mělo na snížení cen paliv vliv také uklidnění situace v provozu francouzských rafinériích. Tamní stávky v předchozích týdnech totiž měly velký podíl i na zdražení cen paliv v tuzemsku. Upozornil také na průzkum ministerstva financí věnujícímu se maržím čerpacích stanic, které se i přes nedávně zdražení ve skutečnosti v posledních týdnech snížily a přiblížily k průměru z loňského roku.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda poukázal na to, že v Česku jsou paliva podle údajů Evropské komise i přes současné zlevnění nadále nezvykle dražší než v zemích typu Itálie, Francie nebo Chorvatska, kde bývají obvykle dražší. "Důvodem je to, že různé státy EU jsou různě velkorysé ve své pomoci lidem a firmám s drahými energiemi, například právě v podobě snižování DPH nebo spotřebních daní z paliv," dodal.

V následujících týdnech analytici očekávají další postupné zlevňování. "Benzín by se mohl dostat blíže k hranici 40 korun za litr a nafta pak poblíž 45 korun za litr," předpokládá Lejsek. Výraznějšímu zlevňování však podle něj brání poměrně stabilní ceny ropy a nejistý výhled do budoucna. Jako hrozbu vidí částečné embargo na dovoz ruské ropy a ropných produktů do EU, které začne platit na začátku prosince. "Po něm může trend na cenách pohonných hmot opět otočit a zdražení nabrat rychlejší spád," podotkl Lejsek. Připomněl také prosincové zasedání kartelu OPEC, od něj může vzejít další omezení produkce. Před dalším růstem cen ropy varuje také Tyleček. V takovém případě by totiž podle něj neměl pokles cen paliv v Česku dlouhého trvání.

Na začátku letošních letních prázdnin se průměrná cena Naturalu blížila 48 koruny za litr, což byla dosud nejvyšší úroveň. Zhruba stejně tehdy stála nafta, dražší byla jen na jaře krátce po vpádu ruské armády na Ukrajinu.

Pohonné hmoty v Česku začaly zlevňovat zhruba od začátku července, výjimkou byl konec prázdnin. Začátkem října se tento trend otočil poté, co se spotřební daň z benzinu vrátila z 11,34 koruny na 12,84 koruny za litr. Nižší daň na benzin i na motorovou naftu platila v Česku od června. U nafty zůstala snížená sazba do konce roku 2023, činí 8,45 koruny na litr. Spotřební daň z pohonných hmot vláda snížila kvůli jejich vysokým cenám po vypuknutí války na Ukrajině.

Nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Královéhradeckém kraji. Litr benzinu je tam v průměru za 41,86 koruny a litr dieselu za 46,57 koruny. Pod 42 korun se průměrná cena Naturalu dostala ještě v jižních Čechách a v Ústeckém kraji. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Benzin je v hlavním městě průměrně za 43,49 koruny za litr, nafta pak za 47,89 koruny za litr.