Prodej vstupenek s inovacemi: Nové možnosti pro organizátory od smsticket

Elektronický podpis zaručuje bezpečnost každé vstupenky

Jedním z klíčových technologických vylepšení je zavedení digitálního podpisu na všechny elektronické vstupenky. To zajišťuje, že zakoupený dokument nelze neoprávněně změnit nebo zfalšovat. Elektronicky podepsaná vstupenka je díky tomu zcela autentická a bezpečná. V praxi to znamená, že při kontrole pomocí aplikace nebo čtečky je snadné potvrdit pravost vstupenky, což minimalizuje riziko problémů na místě konání. Pro organizátory akcí zaměřených na podnikání to znamená hladký průběh registrace a menší pravděpodobnost chyb při odbavování.

QR kódy v SMS zprávě přinášejí komfort

Návštěvníci si stále více oblíbili možnost získat vstupenku formou SMS s QR kódem. Tato novinka eliminuje nutnost hledat potvrzující e-mail v přeplněné schránce. QR kód přijatý formou SMS je připomenut znovu v den akce, což je ideální pro rušné profesionály, kteří oceňují každou ušetřenou minutu. Vytížené osoby, které navštěvují networkingové akce nebo workshopy, tak získávají jednoduché a intuitivní řešení.

Personalizace designu vstupenek zvyšuje prestiž akce

Pro akce zaměřené na podnikatele je důležitý nejen obsah, ale také profesionální prezentace. Smsticket umožňuje upravit design vstupenek podle požadavků pořadatele. Vstupenky tak mohou nést logo firmy, vizuály partnerů nebo sponzorů a odrážet celkový branding události. To posiluje vnímání akce jako prestižní události. Účastníci získají dojem, že i ty nejmenší detaily byly pečlivě promyšleny, což zvyšuje jejich spokojenost a pravděpodobnost, že se na podobné akce vrátí.

Rozšíření do zahraničí otevírá nové možnosti

Smsticket nyní podporuje plnohodnotný předprodej vstupenek zahraničním návštěvníkům. Celý nákupní proces je dostupný ve více jazycích a přizpůsobený specifikům zahraničních platebních metod. Tato funkce umožňuje pořadatelům byznys konferencí přilákat účastníky z okolních zemí a zvýšit prestiž akce na mezinárodní úrovni. Překlady jsou zpracovány rodilými mluvčími, což zaručuje hladký průběh objednávky.

Bezplatné vstupenky jako nástroj registrace

Funkce umožňující vydávání bezplatných vstupenek se ukázala jako užitečný nástroj pro organizaci akcí, kde je potřeba kontrolovat kapacitu nebo zajišťovat rezervace. Typickým příkladem jsou networkingové akce nebo uzavřené podnikatelské večery. Vstupenky zdarma mohou být snadno doplněny o upgrade na placené služby.

Smsticket propojuje pořadatele s regionálním publikem

Platforma využívá spolupráci s partnery jako Český rozhlas, Parkum.cz a regionální platební brány k propagaci akcí v cílených lokalitách. Účastníci, kteří se pohybují v okolí místa konání, jsou informováni o aktuálních událostech prostřednictvím tipů na kulturní a byznys akce. Takový přístup zvyšuje viditelnost událostí a přináší nové možnosti pro pořadatele akcí.

Odbavovací aplikace Brána nyní i pro iPhone

Smsticket rozšířil svou mobilní aplikaci pro odbavování návštěvníků na iPhone. Tato inovace reflektuje požadavky organizátorů, kteří často preferují prémiové zařízení. Aplikace je navržena tak, aby odbavování bylo co nejrychlejší a nejjednodušší. Což ocení především pořadatelé větších akcí, kde je potřeba odbavit stovky účastníků v krátkém čase. Kromě samotné funkčnosti aplikace smsticket Brána pro iPhone umožňuje i snadné propojení s dalšími plánovanými funkcemi.

Jak vyzkoušet nové funkce na Festivalu v Parku

Smsticket nabízí možnost otestovat všechny zmíněné technologické novinky v ticketingu na testovací akci Festival v Parku. Pořadatelé si mohou zdarma projít celý proces od nákupu až po odbavení. Získáte například vstupenku e-mailem s digitálním podpisem, který potvrzuje její pravost. Pokud si připlatíte, obdržíte QR kód vstupenky přímo do SMS zprávy, což je ideální pro rychlou kontrolu na místě.

Vstupenka pro Festival v Parku navíc nabízí možnost vlastního designu. Při nákupu lze jednoduše přepnout jazyk, což simuluje proces, kterým projdou zahraniční účastníci. Akce umožňuje i nákup vstupenek zdarma, což je skvělá příležitost vyzkoušet si, jak systém funguje při různých typech vstupného.

Pro ještě intenzivnější zážitek je možné vyzkoušet slevové kódy nebo aplikaci smsticket Brána, kde lze zadat kód 852907 a otestovat odbavení vstupenky. Festival v Parku je modelovým příkladem toho, jak moderní ticketing může fungovat.

Technologické inovace smsticketu potvrzují, že ticketing může být efektivní, bezpečný a přizpůsobený potřebám organizátorů. Pro byznys akce je klíčové, aby vše fungovalo hladce. Smsticket je v tomto ohledu lídrem trhu.