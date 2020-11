Reklamace u mobilního operátora: Jak postupovat | E15.cz

Jako první si musíte ujasnit, co je a co není služba elektronických komunikací. Ta podle zákona spočívá v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací. Za co je operátor zodpovědný? Za to, abyste se dovolali ze svého telefonního čísla, že můžete surfovat po internetu nebo sledovat televizi, pokud tyto služby máte zaplacené a také že kvalita přenosu je taková, jak se k tomu smluvně zavázal.

„Naproti tomu, pokud si koupíte elektronickou jízdenku na tramvaj, není to operátor, kdo vám službu poskytuje, a proto u něj v případě problémů nelze uplatnit reklamaci. Stejně tomu bude při nefunkčnosti stažených aplikací. Ani pronájem modemu není službou elektronických komunikací a jeho reklamace se bude řídit jinými pravidly,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Co tedy lze reklamovat

Samozřejmě můžete vyreklamovat vyúčtování nebo službu operátora. Myslete na to, že reklamaci musíte podat v zákonné lhůtě. Ta je stanovena na dva měsíce od doručení reklamovaného vyúčtování nebo od vadného poskytnutí služby. Operátor potom musí reklamaci vyřídit do jednoho měsíce.

Někdy se ale můžeme setkat s výjimkou. Například pokud jde o roaming, který musí operátor projednat se zahraničním provozovatelem. Lhůta se pak prodlužuje o další měsíc. Reklamaci je vhodné posílat doporučeným dopisem s dodejkou. Napište do něj, co všechno operátorovi vytýkáte a jaké řešení požadujete.

Pokud vám byly vadně poskytnuty služby, můžete žádat o odstranění závad a o slevu na službách. „Operátor vám už ale není povinen nahradit škodu vzniklou tím, že jste nemohli telefon či internet používat. Potřebujete-li internetové připojení ke své práci, myslete vždy na záložní řešení – náhrady ušlého zisku za výpadky internetu se totiž nedočkáte,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Nesprávné vyúčtování

Pokud jste od operátora dostali špatné vyúčtování, zapomeňte na to, že ho nebudete muset platit. Zaplatit musíte. Operátor vám poté rozdíl v ceně případně vrátí.

Jestliže nejste s výsledkem reklamace spokojeni, můžete se obrátit na Český komunikační úřad.