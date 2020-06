S reklamací vyúčtování energií má zkušenost třetina Čechů | E15.cz

České domácnosti mají zcela jasno v tom, kdo je jejich dodavatelem energií. Jistota u nich ale rozhodně nevládne, pokud se jedná o odečty elektřiny či plynu. Podle červnového průzkumu portálu Ušetřeno.cz ví pouze 52 procent oslovených, že odečty má v kompetenci distributor, zatímco 47 procent se mylně domnívá, že jde o dodavatele.

Čeští spotřebitelé si často zaměňují dodavatele a distributora, který vlastní a spravuje energetickou přenosovou soustavu, včetně elektroměrů a plynoměrů,

Z nich odečítá údaje o spotřebě dané domácnosti a předává je dodavateli, který na jejich základě zhotoví vyúčtování,

Pouze 12 procent respondentů ví, že po pracovníkovi provádějícím odečet mohou žádat předložení nejen služebního, ale i občanského průkazu,

Dvě třetiny oslovených vědí, co je odečet odhadem. Že ho dělá distributor, ví pouze necelá pětina,

Ve vyúčtování energií se orientuje 74 procent respondentů,

Jen 15 procent respondentů ví, že nejvhodnější dobou ke změně dodavatele energií je léto.

Ve vyúčtování se mohou objevit určité nesrovnalosti, nejčastěji jde o nesoulad vyúčtované spotřeby se skutečnou. S reklamací má podle průzkumu zkušenost 29 procent Čechů. Ve třetině případů se jednalo o nesrovnalost spojenou s odečtem odhadem distributora a v pětině se samoodečtem. Pozitivním signálem pro zákazníky je, že ve více než 80 procent těchto případů dodavatel reklamaci uznal.

„Pokud zákazník zjistí, že spotřeba uvedená na faktuře nesouhlasí s tou, kterou si přečte na plynoměru či elektroměru, měl by takové vyúčtování co nejdříve písemně reklamovat na adresu svého dodavatele. Měl by také přiložit fotografii skutečného stavu na měřidle,“ radí Markéta Witoszová, energetická analytička portálu Ušetřeno.cz.

Snížit částku na dalším vyúčtování lze například díky změně dodavatele elektřiny či plynu. Celková úspora na energiích může být v takovém případě až 7000 Kč ročně. Pokud zákazník změní dodavatele v letních měsících, má velkou šanci pocítit úsporu už v následující topné sezóně.

Změna dodavatele u smluv na dobu neurčitou totiž trvá zhruba 3 měsíce. Že je léto ke změně dodavatele ideální dobou, ví ovšem pouze 15 procent respondentů.