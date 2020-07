Více než dvouměsíční růst cen paliv v ČR se zastavil | E15.cz

Více než dvouměsíční růst cen pohonných hmot v Česku se zastavil. Ceny v uplynulém týdnu stagnovaly. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od minulé středy nezměnila, zůstává na 28,10 koruny za litr. Cena nafty sice stoupla, ale pouze o jeden haléř na 27,59 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Stagnace cen pohonných hmot v ČR bude podle analytiků pokračovat i v nadcházejícím týdnu.

Celostátní průměr cen vytrvale rostl zhruba od poloviny května. Od té doby Natural 95 zdražil zhruba o 2,50 koruny a nafta o 1,80 koruny. Tento nárůst ale nedokázal smazat výrazný pokles cen paliv ze začátku roku. Podle údajů CCS je benzin nyní o skoro pět korun levnější než ve stejnou dobu loni a nafta je meziročně levnější asi o 4,50 koruny.

"V příštím týdnu pohonné hmoty mírně zlevní, v rozsahu do deseti haléřů na litr. Důvodem je zejména posilující koruna. Od začátku července až do dnešního dne koruna zpevnila vůči dolaru o zhruba 6,6 procenta. Jenom dvě další měny světa, chilské peso a maďarský forint, zhodnotily v daném období vůči americké měně ještě výrazněji," řekl dnes hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Uvedl, že tak dochází k nepříliš časté situaci, kdy v dolarovém vyjádření ropa, konkrétně Brent, pokračuje ve zdražování, zatímco po přepočtu do korun zlevňuje. "Konkrétně od začátku července zdražuje v dolarech o čtyři procenta, zatímco v korunách zlevňuje o dvě procenta. Právě stabilizace a mírný pokles korunové ceny ropy jsou klíčovým důvodem zmíněné stagnace cen pohonných hmot v ČR," dodal Kovanda.

V dolarech se pohonné hmoty obchodují na komoditní burze v Rotterdamu. Čím je koruna vůči americké měně silnější, tím levnější mohou být benzin a nafta u čerpacích stanic v ČR.

"Vypadá to, že výraznější růst cen pohonných hmot máme alespoň na několik týdnů za sebou. Na fyzickém trhu s ropou se evidentně vytrácí dynamika růstu poptávky, která zároveň čelí několika překážkám. Především se investoři obávají dalšího růstu nově nakažených koronavirem, což by mohlo donutit zákonodárce obnovit některé restrikce pohybu. Zároveň se ropný kartel OPEC spolu s Ruskem chystá ukončit historické produkční škrty a od srpna bude zvyšovat produkci," potvrdil analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Tomáš Voltr z firmy Energy financial group uvedl, že výkyvy ceny ropy by lidi měly spíše než znepokojit hlavně motivovat. "Domnívám se, že aktuální situace by měla položit základ pro systematické a promyšlené hledání funkčních alternativ, jako je například využití obnovitelných zdrojů energie. Ty jsou nejen ekologičtější než ropa, ale také odolnější vůči turbulencím světového hospodářského ekosystému," dodal.

Nejlevněji natankují řidiči pohonné hmoty ve Zlínském kraji, kde je litr benzinu bude stát v průměru 27,69 koruny a litr nafty 27,15 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 28,80 koruny a litr nafty 28,65 koruny. Pouze v Praze je cena nafty nad 28 korunami.