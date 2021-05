Zásilky z Číny od července podraží | E15.cz

Od 1. července 2021 vzroste celková cena za zboží, které si necháte zaslat z Číny. Některé zásilky se mohou prodražit i na dvojnásobek. Původně měla celní deklarace platit už loni, ale Evropská komise rozhodla, že osvobození od DPH na zásilky putující ze zemí mimo Evropskou unii prodlouží až do 30. června 2021.

Češi nejčastěji nakupují zboží hlavně z Číny. Kdo si chce tedy objednat zboží přes nějaký čínský e-shop, měl by si pospíšit. Balíčky většinou putují do České republiky i několik týdnů a pro výši cla je důležité datum, kdy balíček do Evropské unie dorazí, nikoliv datum odeslání z Číny.

„Balíček za 1 000 korun vyjde od července ve výsledku na 1 452 korun (1 000 korun zboží + 200 korun poplatky poště za plné celní odbavení + 252 korun DPH). Nejvíc se prodraží drobné zásilky za pár korun, kde přirážka za celní služby bude znatelnější,“ upřesňuje Michal Jelínek, partner V4 Group a radí: „Kvůli poplatku za celní deklaraci bude výhodnější objednat více zboží v jednom balíku.“

Clo činí maximálně 10 procent z hodnoty zásilky obsažené v balíku, a to včetně poštovného a pojištění. Výpočet je nejlepší nechat na celní správě. Daň z přidané hodnoty je vždy 21 procent z ceny zboží, dopravného cla i pojistného.

Při objednávání zásilek z Číny nebo z různých e-shopů, které jsou sice v češtině, ale fungují jen jako zprostředkovatel zboží, se může prodražit tak zvané poštovné zdarma. „Za poštovné sice nic nezaplatíte, ale prodražit se vám zboží může právě povinnost uhradit DPH,“ dodává Michal Jelínek, partner V4 Group.

Podle celní správy u zásilek do 150 eur bude od 1. července 2021 potřeba podat elektronicky celní prohlášení, které naleznete na webu, či v aplikaci eCeP.

„DPH se nemusí platit u darů mezi soukromými osobami, a to v případě, že hodnota zásilky nepřekročí 45 eur. V takovém případě bude sice nutné podat celní prohlášení, jako u zásilek do 150 eur, ale nebude už vyměřena platba ani za DPH ani za clo. Dary totiž těmto poplatkům nepodléhají,“ doplňuje Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.