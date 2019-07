Zpoždění vlaku: Kdy máte nárok na kompenzaci? | E15.cz

O tom, že můžete žádat kompenzaci za zpoždění či zrušení letu aerolinky jsme už psali. Možná ale nevíte, že podobné je to i u železnic. Jak je to s odškodněním při zpoždění vlaku? Platí u různých železničních dopravců stejná pravidla?

Zpoždění vlaku

Povinností železnice je nás o zpožděném příjezdu či odjezdu vlaku informovat. Uveden by měl být i předpokládaný čas zpoždění. V případě, že je hlášeno hodinové zpoždění, je jasné, že už to vlak nedohoní a i do cílové stanice přijede pozdě. V tuto chvíli jako cestující máte možnost výběru mezi zrušením cesty s vrácením jízdného za její neuskutečněnou část, nebo pokračováním cesty. Ať už cestující pokračuje do cílové stanice podle plánu nebo náhradním spojem, má nárok na kompenzaci od železničního dopravce.

Jaká bude výše odškodného?

„Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, může cestující od železničního dopravce požadovat odškodnění ve výši 25 procent ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120 minut činí výše kompenzace 50 procent ceny jízdenky. Ani v jednom případě ale cestující neztrácí nárok na přepravu,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Odškodnění by mělo být proplaceno do měsíce od podání žádosti. Ve formě poukázek nebo jiných služeb. Pokud si přímo vyžádáte, je dopravce povinen vám vyplatit kompenzaci v penězích.

Kdy nemusí dopravce odškodnění poskytnout

Pokud výše odškodnění nedosáhne alespoň čtyř eur, tedy 100 korun, nemá dopravce povinnost nic vyplácet. Cestující nemá nárok na odškodnění, pokud byl o zpoždění informován dříve, než zakoupil jízdenku. To samé platí i pro případ, kdy je zpoždění vzhledem k pokračování jiným spojem kratší než 60 minut.

Evropské nařízení stanoví jen minimální výši odškodného v případě zpoždění. Může se ale stát, že dopravce poskytne odškodnění vyšší, než musí. Záleží ovšem na situaci, kvůli které ke zpoždění došlo. Pokud zpoždění způsobil dopravce, bude odškodnění vyšší, než v případě, kdy ho dopravce nezaviní.

Na co ještě máme právo

„Pokud je zpoždění při příjezdu nebo odjezdu delší než 60 minut, měl by dopravce nabídnout cestujícím zdarma i občerstvení úměrně k čekací době, pokud je ve vlaku či stanici k dispozici. Dále má cestující nárok na hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování v případě, že je nutný pobyt na jednu nebo více nocí,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Stává se, že vlak uvízne i přímo na trati a vy v něm sedíte. V tuto chvíli musí dopravce cestujícím zajistit náhradní dopravu. Pokud je to tedy možné.

Jsou pravidla u všech dopravců stejná?

Na drahách ať už v České republice nebo i v zahraničí působí hned několik dopravců, kteří provozují osobní dopravu. Na všechny se ale vztahuje evropské nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě.