PHOENIX MOBILE je moderní cesta, jak si významným způsobem zvelebit majetek | E15.cz

Zlatý důl ve vlastním mobilu

Co byste řekli tomu, kdybyste měli k dispozici mobilní aplikaci, která vám může pravidelně vydělávat peníze, a takto si budete moci zvelebovat svůj rodinný rozpočet? Příjemným způsobem z pohodlí domova a nenáročně prostřednictvím svého mobilu díky pár kliknutím, což ocení nejen mladí, ale i dříve narození. . Autor: Phoenix Investor

Je to zajímavé?

Otázka však zní: Kolik znáte aplikací, které Vám umí finančně pomoci a vydělat peníze?

S mobilní aplikací PHOENIX MOBILE od společnosti Phoenix Investor je to možné. Přesvědčuje se o tom stále více a více klientů v Česku, Rakousku, na Slovensku, ale i ve více jiných zemích v Evropské unii.

Mobilní aplikace PHOENIX MOBILE je určena pro lidi, kteří se rozhodnou prostřednictvím společnosti Phoenix Investor nakupovat pravidelně zlato. Jde o fyzické zlato vysoké čistoty a standardizované velikosti splňující normu "Good delivery" od London Bullion Market Association (LBMA), která se získává od výrobců schválených LBMA, jako jsou například Heraus a Münze Österreich. Každý klient si zlato nakupuje v libovolném množství podle svého zájmu a finančních možností. Zlato na klientovo jméno je bezpečně uloženo a chráněno v depozitu druhé největší banky ve Vídni Raiffeisen Bank International. Jen je na Vás, zda si své zlato necháte uložené v příslušné bance, nebo po dosažení nákupu určitého množství si ho necháte poslat.

Díky této aplikaci máte dennodenní přehled,

kolik zlata vlastníte,

za jakou cenu jste ho nakoupili,

jaká je jeho celková hodnota,

vidíte v ní všechny transakce i grafické znázornění.

Jde o moderní způsob komunikace mezi Vámi a společností Phoenix Investor.

A to není všechno!

Díky aplikaci PHOENIX MOBILE můžete vydělat peníze, finančně si pravidelně přilepšit zajímavými částkami. Jak? Umožňuje to unikátní doporučující program v aplikaci. Funguje velmi jednoduše.

Pokud máte dohodnutého zájemce, který chce zlato, v aplikaci PHOENIX MOBILE o něm vyplníte základní údaje, které Vám poskytl. Jediným kliknutím na příslušné tlačítko dostane Váš tip smluvní obchodní partner společnosti Phoenix Investor, který další proces zrealizuje. Vy za každý takový úspěšný tip na zájemce, který začne nakupovat zlato, dostanete jeden gram zlata navíc na Váš zlatý účet.

Odměna pro Vás ve formě zlatých slitků není ohraničena časem ani počtem doporučení. Je jen a jen na Vás, kolik tipů na zájemce a za jak dlouhé časové období vložíte do aplikace PHOENIX MOBILE. Čím více Vámi doporučených zájemců se změní na klienty nakupujících zlato, o to víc zlata Vám přibude do Vašeho majetku.

Toužili jste někdy na vlastní oči vidět, jak se ve světě těží zlato? Jak to vypadá ve zlatých dolech kdesi v Jižní Africe, Austrálii, USA, na Sibiři, v Indonésii či v Papui-Nové Guineji?

Proč chodit do světa, když můžete mít vlastní zlatý důl doma ve svém mobilu!? Díky moderní aplikaci PHOENIX MOBILE! Neváhejte, stojí za to využít tuto šanci! Kontaktujte Phoenix Investor.