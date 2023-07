Prodej vstupenek přes smsticket je jednodušší, než si myslíte | e15.cz

Organizování jakékoliv události je časově, ale pro pořadatele i psychicky náročnou záležitostí. Ostatně není se čemu divit, protože to všechno obnáší spoustu práce. Vstupenkový systém smsticket otevírá pořadatelům nové možnosti.

Grafické služby jsou docela drahé, a proto jako pořadatelé událostí hledáte způsob, jak ušetřit, ovšem nikoliv na úkor kvality. V současnosti jen málokdo dokáže ocenit graficky propracované vstupenky, protože do popředí se prodírají elektronické verze, u nichž na grafice až tak nezáleží. Platforma smsticket od vás nepotřebuje žádné grafické podklady, protože vám vstupenku vygeneruje sama.

V jednoduchosti je krása. Přesně takovým heslem se smsticket řídí, takže i samotná vstupenka je jednoduchá, přehledná a minimalistická. Obsahuje vše, co je potřebné, tedy název události, datum konání a taktéž potřebný QR kód. Právě QR kód oceníte při odbavování návštěvníků akce. Pouze ho u vstupu naskenujete a díky tomu se nezačnou tvořit dlouhé fronty.

Profil na smsticketu vytvoříte během čtvrt hodiny

Zapomeňte na ticketingové portály, které si účtují nemalé provize z prodeje vstupenek a taktéž poplatky za nadstandardní služby. Využijte smsticket, protože vytvoření události je velmi snadné. Jako pořadatel se nejprve zaregistrujete a potom na vás čeká jednoduchý formulář, v němž vyberete, jestli se jedná o jednorázovou akci nebo o předplatné na celou sezónu, zadáte měnu, název a místo konání, datum konání, žánr a podobně. Nahrajete i plakát akce, který se stane zároveň náhledovou fotografií.

Cenovou politiku si nastavíte taktéž sami. Záleží pouze na vás, jak to máte vymyšlené. Připravujete několik úrovní? Plánujete i VIP vstupenky? Moderní pokladní systém smsticket generuje nejen elektronickou vstupenku do e-mailu, ale taktéž do SMS zprávy. Jestliže se akce odehraje na místě, kde není signál, nemusí se účastníci bát, že by nebyli odbaveni. Zkrátka vám ukážou obdrženou SMS.

Jakmile vyplníte všechno potřebné, odešlete událost ke schválení. Při prvním schvalování počítejte s tím, že vás telefonicky kontaktuje někdo z podpory smsticket. Při dalším schvalování už není telefonické ověřování nutné. Během patnácti minut se zahájí předprodej vstupenek. Ne nadarmo se říká, že rychlým patří svět.

Marketingová podpora je samozřejmostí

Prodej vstupenek bez marketingových aktivit je takřka nemožný. Vzhledem k tomu, že při vytváření události nahráváte i plakát, můžete jej využít ještě jinak, a to k propagaci. Portál smsticket je poměrně vyhlášený, a proto má i vysokou návštěvnost. Nepodceňuje ani SEO, tudíž se ve výsledcích vyhledávání dostává na přední pozice, což ocení především události menšího charakteru.

Platforma má navázanou spolupráci s mnoha obchodními partnery, kteří akce různě sdílí, takže se potom dostávají do povědomí širší veřejnosti.

Zajímavou volbou jsou SMS kampaně, které jsou sice zpoplatněné, nicméně máte možnost rozeslat informaci o konání akce skrze SMS všem lidem, kteří se již v minulosti vaší akce zúčastnili.

Komfort pro návštěvníky i pořadatele

Předprodej vstupenek skrze internet je pohodlný, a to pro obě strany, tedy pro pořadatele i účastníky. Kupovat vstupenky mohou zájemci kdykoliv a odkudkoliv, navíc zaplatí metodou, jaká jim vyhovuje. Portál smsticket totiž podporuje rychlé platby skrze Apple Pay a Google Pay, dále pak i přes službu PayPal, platební kartu, ba dokonce bankovním převodem přes QR kód. Záleží jen na vás, jaká varianta vám nejvíce vyhovuje.

Jako pořadatel nemusíte řešit nic, co se týče GDPR, přitom můžete všechny majitele vstupenek kontaktovat, pokud dojde k nějaké organizační změně. Všechno má smsticket pod palcem a podchycené.

Registrace pořadatelů je bezplatná. Jediné, za co platíte, je provize z prodané vstupenky, která je stanovena na 5 % z ceny vstupenky. Pro pořadatele dobročinných akcí jsou připraveny speciální podmínky, přičemž poplatky se sníží na úplné minimum. Všechno je už jen o domluvě s týmem smsticket.

Statistiky vám prozradí spoustu zajímavostí

I statistiky vám pomohou v dalších prodejích. Získáte informace o vývoji prodeje vstupenek v čase, zjistíte také nejúspěšnější distribuční kanály a nejpoužívanější platební metody. Statistiky jsou způsob, jak pochopit chování cílové skupiny. Z nabytých informací potom optimalizujete další marketingové aktivity. Statistiky poskytuje smsticket v reálném čase, přičemž si je můžete vyexportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.

Propojení s dalšími platformami

Systém smsticket je vskutku propracovaný. Pokud máte vlastní webovou stránku, vygenerujete si přes smsticket prodejní formulář, který vložíte na svou stránku. Prodej vstupenek tak proběhne přes smsticket, ovšem uživatel nebude nikam přesměrován.

Jestliže naopak webovou stránku nemáte, nevadí to, protože vám vznikne samostatný profil akce a pořadatele, který můžete sdílet všude od sociálních sítí až po newslettery.

Vstupenkový systém smsticket si uvědomuje sílu sociálních sítí, a proto umožňuje propojení z Facebook událostí ze své administrace, čímž ušetříte čas při propagaci akce. V neposlední řadě je samozřejmostí integrace s Google Analytics, abyste mohli sledovat konverze z různých zdrojů a kanálů.