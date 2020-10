Banky nevidí důvod pro obnovení odkladu splátek úvěrů | E15.cz

Banky po zavedení dalších restriktivních opatření proti šíření koronaviru nevidí důvod pro obnovení vládního moratoria na odklad splátek úvěrů. Vyplývá to z vyjádření České bankovní asociace. K obnovení moratoria v pondělí vyzvala Hospodářská komora.

Banky předpokládají, že protiepidemická opatření vlády mohou přinést i zhoršení finanční situace některých jejich klientů, kteří se tak mohou dostat do potíží se splácením svých úvěrů. "Banky celou situaci svých klientů pečlivě sledují a vyhodnocují, a to v souvislosti s říjnovým ukončením moratoria na splátky. V tuto chvíli nevidíme důvod pro to, aby bylo moratorium plošně obnoveno," uvedl hlavní poradce asociace Vladimír Staňura.

Vychází z údajů od bank, podle kterých se většina klientů bezproblémově navrací k řádnému splácení odložených úvěrů. Tvrdí, že poptávku po prodloužení či obnovení plošného moratoria nezaznamenaly ani ze strany klientů. Ti, kterým byl poskytnut odklad v rámci první covidové vlny na jaře, podle něj v naprosté většině deklarují, že se v listopadu ke splácení vrátí.

Podle Staňury jsou banky připraveny svým klientům, kteří se dostanou do finančních problémů, pomoci a nabídnout jim řešení na míru. Zásadní ovšem je, aby klienti se svou bankou včas komunikovali. "Individuální pomoc klientům je v mnoha případech efektivnější než plošné úlevy a nabízí se zde řada možných nástrojů, ať již jde o snížení měsíčních splátek, konsolidaci nebo odklad splátek. Je ale nutné, aby zejména individuální klienti své banky kontaktovali co nejdříve," uvedl prezident asociace Tomáš Salomon.

Banky k 25. září přijaly 401 223 žádostí o odklad splátek úvěrů. Možnost odkladu končí 31. října, podle Staňury se ke konci září ke splácení půjček vrátila asi třetina dlužníků. Podle průzkumu asociace dvě třetiny Čechů nechtějí možnost odkladu prodlužovat.