Hypoteční trh neustále posiluje

Vývoj hypoték lze za poslední rok hodnotit kladně. Klesla průměrná úroková sazba a zvýšil se objem poskytnutých úvěrů tohoto typu. I když se úroky asi nikdy nevrátí do doby „hypotečních žní“, jde o atraktivní trend, jemuž podléhá čím dál více lidí. Ostatně, důkazem toho je například srovnání loňského března s letošním únorem.

Březen 2024 – Průměrný úrok 5,19 % p. a. a objem hypoték 15,4 miliardy korun

Únor 2025 – Průměrný úrok 4,78 % p. a. a objem hypoték 18,7 miliardy korun

Není pochyb, že bankovní hypotéky se opět dostávají do kurzu i s ohledem na zvyšující se cenu nemovitostí. Lidé zkrátka chtějí bydlet ve svém, a tak naskakují na vlnu pozvolna se snižujících hypotečních úroků.

Obecně posiluje nejenom hypoteční trh, ale i ten úvěrový. V okamžiku, kdy Česká národní banka sníží úrok, byť jen o kousek, s drobným zpožděním se to promítne do hypoték, a v neposlední řadě i do spotřebitelských úvěrů. Také v jejich případě můžete nalézt produkty s nízkým úrokem a výhodnými podmínkami.

Jakékoliv žádosti o úvěry lze v dnešní době řešit skrze formuláře na internetu. Vše vyřídíte elektronicky, včetně doložení potřebných dokumentů a podpisu úvěrové smlouvy. Domoci se požadovaných finančních prostředků je tak snazší než kdy dříve.

Zkuste srovnat hypotéky a uvidíte sami

Pokud vám jde o výhodnou hypotéku s průměrnou nebo ještě nižší úrokovou sazbou, určitě se k ní nedopracujete v první bance, kterou navštívíte. V tomto směru musíte provést jednoduchý, bezplatný a rychlý krok. A tím je srovnat hypotéky prostřednictvím některého z porovnávacích portálů. V rámci tohoto výběru budete schopni nalézt ideální řešení šité na míru vašim potřebám a požadavkům.

Díky srovnání hypoték odhalíte takové produkty, jakými jsou například Hypotéka na bydlení odRaiffeisenbank s úrokovou sazbou 4,59 % p. a. To už je lákavá nabídka pod průměrnou hodnotou úroků, stejně jako třeba u Hypotéky od UniCredit Bank, kde začínáte taktéž na hodnotě 4,59 % p. a. Žádné skryté poplatky, mimořádné splátky, nenáročná administrativa a mnohé další benefity vám vykouzlí úsměv na tváři.

Chcete se stát nedílnou součástí posilujícího hypotečního trhu a rádi byste věděli, k jaké úrokové sazbě se můžete dopracovat? Pak navštivte srovnávací portál Půjčka.co, kde naleznete nejenom hypotéky, ale také spotřebitelské půjčky a ostatní úvěrové produkty.

Nyní už víte, jakým směrem se vyvíjí hypoteční trh za poslední rok. Zároveň máte představu o tom, jak vybrat tu nejvýhodnější hypotéku, abyste ve výsledku přeplatili co možná nejméně. Proto neotálejte a získejte finance pro stavbu rodinného domu, nákup bytové jednotky nebo majetkové vypořádání. Nečekejte na to, až nemovitosti opět zdraží závratným tempem a investujte do bydlení za adekvátní cenu, a hlavně s výhodnou úrokovou sazbou hypoték.

Znáte snad jednodušší a rychlejší cestu, jak se domoci lepší úrokové sazby nežli s hypoteční kalkulačkou? Využijte všech dostupných nástrojů a najděte si hypoteční úvěr odpovídající vašim potřebám do toho nejmenšího detailu.