Potřebujete si půjčit? Podívejte se, jak nenaletět a nedostat se do problémů | E15.cz

Půjčujte si jen tehdy, když máte 100% jistotu, že budete dluh schopni řádně a včas uhradit

Vaše splátky by neměly překročit polovinu toho, co vám z výplaty zůstane poté, co odečtete všechny nutné výdaje na běžný život, které prostě žádným šetřením seškrtat nejde. Tedy například na nájem, elektřinu, dopravné apod.Pořád, i když si vezmete půjčku či půjčky, byste si měli být schopni odkládat stranou určité finanční rezervy na nenadálé výdaje, ale třeba i na případ nouze. Nemoc, úraz, problémy v rodině, ztráta zaměstnání – to vše jsou životní situace, které dokážou z minuty na minutu ovlivnit naši finanční situaci bez toho, abychom s ní předem počítali.

Nebankovní společnosti nejsou už žádným strašákem

Dříve se za nevhodné pokládalo půjčovat si u různých nebankovních firem. Jenomže to už dávno neplatí. Sledujte podmínky, jako je možnost získání půjčky, RPSN apod., jak u bank, tak u „nebankovek“. Všechny nebankovní společnosti jsou dnes pod drobnohledem České národní banky, musí být licencované a mnohdy právě zde dostanete půjčku snadněji nebo výhodněji. Tyto společnosti jsou méně konzervativní a zejména menší půjčky získáte bez zbytečných obstrukcí. Nebankovní půjčka nemusí být vůbec méně výhodná. Pozor na to, jak se koukáte na výši RPSN. Ta bude u krátkodobých a malých půjček vždy výrazně vyšší. Což ale nedělá půjčku méně výhodnou. Pouze je jiná filosofie této půjčky.

Nepouštějte se do větších půjček, než skutečně potřebujete

To je případ zejména klasických bank. Obvykle vám vnutí větší půjčku, než potřebujete. Přitom vy aktuálně třeba řešíte jenom krátkodobý nedostatek financí a spíše by vám pomohla rychlá online mikropůjčka kdy si půjčíte menší částku, kterou vrátíte s následující výplatou. Avšak ze své banky odejdete místo s 8000 Kč s 80 000 Kč. A problém je na světě. Dopřejete si za to novou televizi, dovolenou a jiné věci, které jsou zbytné, a normálně byste se bez nich obešli. Pozor tedy na to, když vám někdo dává více, než skutečně potřebujete. Půjčky nejsou vhodné na zvyšování životní úrovně! Na tu si je nutné vydělat.

Čtěte a ptejte se!Všem nám je do hlavy vtloukáno, že se smlouvy čtou. Stav se zlepšuje a obvykle to děláme. Ale ruku na srdce, rozumíte všemu, co se ve smlouvách o půjčce píše? Důležité je nejen číst, ale i rozumět. Takže nezapomeňte na své právo ptát se! Ptejte se, nechte si nejasnosti potvrdit písemně. A rovněž pak vy dodržujte veškeré podmínky smlouvy. Termíny splátek si dejte do kalendáře a nastavte si v mobilním telefonu upozornění. Plaťte vše vždy raději s předstihem. Zajistěte si všechny ochranné mechanismy proti neschopnosti splácet: mějte finanční rezervy, nebraňte se pojištění proti neschopnosti splácet třeba v případě ztráty zaměstnání.

Jak poznáte podvodnou půjčku?

Každý věřitel má zákonnou povinnost půjčovat odpovědně. Pokud vám tedy někdo nabízí půjčku bez toho, aby si některým dostupným způsobem ověřil vaši schopnost splácet, zbystřete. Ženete se nejspíš do problémů. Nemusí jít jenom o nahlížení do registru dlužníků, ale třeba o výpis z bankovního účtu, kde si lze prověřit pravidelné příjmy na účet.

Nikdy si nepůjčujte od soukromníků (fyzických osob) bez licence ČNB. Tyto půjčky jsou protizákonné, nevýhodné a nebezpečné. Na trhu je dostatek bankovních i nebankovních společností, které licenci mají a půjčí vám bezpečně a seriózně.

Ze zákona je zakázáno, aby po vás ručitel vyžadoval podepsání směnky nebo šeku. Nepodepisujte ale ani žádný exekuční zápis, kterým lichváři nahrazují směnky a díky kterým se již po neuhrazení jedné splátky automaticky zahájí vůči vám exekuční řízení.

Netelefonujte na žádné placené linky s příslibem, že takto získáte požadovanou půjčku. Stejně tak jako neplaťte žádné poplatky za zprostředkování nebo zřízení půjčky.·Pozor rovněž na to, když po vás poskytovatel půjčky požaduje méně dat nebo dokladů, než je nutné ze zákona.

Nezapomeňte, že jedinou zákonně platnou formou podepsání smlouvy o půjčce je fyzický podpis na smlouvě případně podpis prostřednictvím SMS.

Vyhněte se zprostředkovatelům půjček a své osobní údaje svěřujte pouze poskytovatelům půjček licencovaným ČNB.

Jak zjistit, zda má firma licenci?

CoolCredit učí, jak si půjčovat zodpovědně a bezpečně

