Půjčka ihned na účet. Jak ji získat? | e15.cz

Dostat se do svízelné situace, kdy je zapotřebí rychle sehnat chybějící peníze, může každý. A nemusí jít o nezodpovědné lidi. Stačí nečekaný výdaj. I když má člověk rezervu, nemusí stačit. Nebo se zcela nechce tzv. vydat z peněz a raději pak průběžně něco splatí i s úroky, než by žil nadoraz. Jak tedy rychle vyřešíte půjčku peněz?

Rychlá půjčka na účet. Co to je? Může se stát, že vám onemocní mazlíček. Naskytne se vám příležitost výhodně koupit auto. Vaše dítko se dostane do maléru. Zkrátka bude zapotřebí sehnat větší obnos peněz. Rychle. A pokud možno bez zbytečných průtahů, tedy papírování. Zdržování většinou způsobuje různé „lustrování“ žadatele. Banky a jiné subjekty si zjišťují, zda žadatel není v rejstříku dlužníka, má práci, majetky, kterými může ručit. Půjčky ihned na účet jsou jiné. Přesněji se jedná o nebankovní půjčky, tedy jde o zápůjčku poskytovanou jiným subjektem než bankou. Její výhodou je právě to, že dotyčný získá peníze snáze než od banky. Ovšem nemyslete si, že se jedná o subjekty, které využívají svízelné situace lidí, a posléze je dostanou ještě do větších problémů kvůli vysokým úrokům atd. Půjčka vyplacená ihned se posuzuje individuálně, je zde více znát lidský přístup. Většinou nemusíte doložit své příjmy či čistý výpis rejstříku dlužníka, což jsou nejčastější zábrany půjčení peněz. Při individuálním posouzení se jinak pohlíží na dlužníky, kteří se dostanou do svízelné situace, ale mají snahu ji řešit, a na ty, kteří jsou nespolehliví a spíš vytloukají klín klínem.

Půjčka ihned na účet je rychlá

Kromě toho, že se jedná o benevolentnější posuzování žadatelů, je tato půjčka oblíbená i proto, že když vám ji schválí, půjčka je vyplacena ihned na účet bez poplatků. Navíc si ji lze sjednat během pár minut online. Nemusíte nikam chodit a řešit vyplňování papírů. Možná si říkáte, že je to až moc lákavé a budete v tom hledat háček. Půjčka ihned bez doložení příjmu je však jen odrazem dnešní doby. Rychlé a plné technických vymožeností. Není tak důvod zdržovat se byrokracií. Stačí jen splnit zákonné podmínky pro získání půjčky. Co to znamená? Musí vám být více než 18 let, musíte být občanem ČR nebo zde mít trvalý pobyt a je třeba mít alespoň nějaký příjem. Což je logické, protože z něčeho budete muset dluh splatit. Je ale jedno, jestli jde o práci nebo nájem z bytu, který pronajímáte. Nemusíte ručit zástavou, překážkou není v podstatě ani záznam v centrálním registru dlužníků.

Jak získat nebankovní půjčku ihned na účet?

Váháte, jestli se vůbec máte ucházet o půjčku? Někdo se třeba i stydí, když by měl jít do banky. Online prostředí je přece jen více anonymní. Jestli si nejste jisti, stačí nezávazně vyplnit jednoduchý formulář na webu. Kvalitní systémy pracují nonstop, mají svá nastavení, tudíž odhadnou za pár minut, zdali jste vhodný uchazeč. Takto subjekty denně vyřídí stovky žádostí. Je to jednoduché a za pár minut vám může spadnout kámen ze srdce, protože bude po problému.

Kdy si vyřídit půjčky ihned na účet?

Zmínili jsme, že i solidní nebankovní instituce posuzují profil žadatele, byť jsou značně benevolentnější než banky. Pokud neschválí půjčku, nejde o zbytečnou byrokracii, ale firma sama odhadne, že by byl se splácením problém a to by pak ztížilo život hlavně žadateli. I když každý je dospělý a zodpovídá sám za sebe, v zoufalství se možná upíše něčemu, co ho dostane do větších problémů. Nemá momentálně nadhled a banky i nebankovní instituce ho uchrání od ještě těžší situace. Proto samozřejmě zvažte své možnosti a dispozice. Jestli něco splatíte s nějakými úroky, nějaké úroky navíc jsou vlastně dobrou investicí, když vám půjčka zachrání život. Pokud si budete půjčovat peníze, žádejte tolik, kolik skutečně potřebujete. Někteří mají totiž tendence si říct, že když už si půjčují např. na náhlou opravu střechy, vezmou ještě peníze i na novou pračku a jiná zařízení. Zahrnou tak do půjčky i ne nezbytně nutné věci. Pokud si vezmete finance jen na to nutné, ušetříte peníze na úrocích a vaše žádost bude posouzena kladně a rychleji, jelikož čím méně peněz se půjčuje, tím je větší naděje, že finance získáte. Ještě vám přiblížíme, že u první žádosti je obvykle schválená částka do 20 000 Kč, a splatnost půjčky je několik týdnů až měsíců. Jestli se osvědčíte, firma nebude mít problém s půjčkou většího obnosu peněz, i 200 000 Kč na dobu splatnosti až 84 měsíců.

Půjčka ihned na účet – o kolik více zaplatíte?

Další otázka, která spoustu klientů zajímá. Podíváme se na reprezentativní příklad. Půjčíte si těch prvních 20 000 Kč a splatnost bude 60 měsíců. RPSN je 13 %. Nevíte, co je RPSN? Jedná se o roční procentní sazbu nákladů, ČNB na toto téma má speciální web. Úroková sazba bude 12,26 % p.a,, měsíční splátka 479 Kč, celkem tedy zaplatíte 28 740 Kč. Jistě vás bude zajímat, jestli budete „trestáni“, když půjčku splatíte dříve. To se v předešlých letech stávalo například lidem, kteří měli hypotéku. Nebojte, půjčku lzde kdykoli v průběhu splácení doplatit, a to bez jakýchkoli sankcí. Zkrátka zaplatíte jen úroky za období, kdy vám půjčka běžela. A pokud nastane situace, kdy nebudete moct splácet, lze si odložit splátky až na 4 měsíce. Vše je ale třeba řešit, proto byste měli vědět, že když se ocitnete v prodlení se splácením, můžete dostat smluvní pokutu, jaká je uvedena ve smlouvě. O všem pojednává zákon o spotřebitelském úvěru. Výsledné skutečnosti se řídí ustanovením § 122 odst. 2 věty první zákona o spotřebitelském úvěru. Jakou půjčku si tedy vybrat? Spolehlivá je Blesková půjčka, kde vám rychle a snadno schválí žádost, a přitom vás splácení nedostane ještě do větších problémů.