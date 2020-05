Rychlá nebankovní půjčka do výplaty je pořád žádaná | E15.cz

Půjčujte si bez starostí z pohodlí domova

Tetička vám dokonce půjčí i v momentě, kdy máte záznam v registru dlužníků anebo nízký měsíční příjem. Tetička je férová půjčka, která půjčí každému, a to bez ohledu na to, zda by měl šanci na půjčku v jiné společnosti, nebo ne.

U Tetičky si můžete půjčit peníze bez jakýchkoliv starostí. Tetička si totiž neúčtuje žádné zbytečné poplatky navíc, které by vás stály i několik tisíc korun měsíčně. Pokud tedy budete chtít prodloužit své splátky, můžete tak učinit zcela zdarma, to samé platí i v případě, kdy budete chtít svou půjčku předčasně splatit. Vše je samozřejmě zcela bez poplatků. Peníze si navíc můžete půjčovat i opakovaně.

O půjčku můžete zažádat kompletně online

O půjčku od Tetičky můžete zažádat zcela on-line. Nemusíte vůbec navštěvovat kamennou pobočku společnosti. O půjčku si zažádáte z pohodlí svého domova. Stačí, když navštívíte stránky společnosti Tetička a vyplníte krátký on-line formulář s žádostí o půjčku. Poté vás bude kontaktovat finanční poradce společnosti, který vám sdělí další podrobnosti. Poté co vám společnost půjčku schválí, obdržíte peníze na svůj bankovní účet během neuvěřitelných 10 minut.

Výhody rychlé nebankovní půjčky

O nebankovní půjčku požádáte zcela on-line. Není zapotřebí navštěvovat kamennou pobočku společnosti.

Nebankovní půjčka od Tetičky je více než levná. Výhodné RPSN totiž není vše, co vám Tetička může nabídnout. Mimo jiné získáte také půjčku, která je zcela zdarma a bez jakýchkoliv zbytečných poplatků.

O nebankovní půjčku můžete požádat i tehdy, máte-li záznam v registru dlužníků a obáváte se tedy toho, že vám společnost nepůjčí peníze. V případě Tetičky se obáváte zbytečně. Ta vám totiž vyjde vstříc i v momentě, kdy tento nelichotivý záznam v registru dlužníků skutečně máte.

Tetička vám půjčí až 8 000 Kč.

Půjčovat si u společnosti můžete opakovaně.

Půjčit si může OSVČ, zaměstnanec, maminka na mateřské či rodičovské dovolené, starobní či invalidní důchodce.

Peníze získáte i za předpokladu, že máte nízkou měsíční mzdu, se kterou byste v bance jen stěží mohli uspět.

Na co můžete půjčku od Tetičky využít?

Půjčka od Tetičky se řadí mezi neúčelové půjčky, které je možné využít na cokoliv jen chcete. S půjčkou můžete buď zaplatit své dluhy, které máte u svých předchozích věřitelů a kterých byste se chtěli již konečně zbavit a v noci v klidu spát, nebo si můžete dopřát parádní letní dovolenou pro celou rodinu, zrekonstruovat si svou stávající kuchyň či obnovit rozbité spotřebiče. Záleží tedy pouze na vás, kam budete chtít své peníze investovat. Vždy je ovšem vhodné zamyslet se nad tím, k čemu skutečně peníze potřebujete, a zda je opravdu ve vašich silách celou půjčku včas a bez větších problémů splatit.