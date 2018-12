Šťastný nový rok? S vánoční půjčkou být nemusí | E15.cz

Podle průzkumu za dárky třetina z nás utratí více než 5 tisíc korun. U spoust lidí to ale bude pochopitelně mnohem víc. Většinou totiž máme nějakou finanční hranici, kterou stejně překročíme.

„Příčinou toho, že utratíme více, než jsme si naplánovali, jsou často vnější vlivy – ať už atmosféra ve vánočně vyzdobených prodejnách, nebo všudypřítomná reklama. Hlouběji do peněženky sáhneme také při nákupech na poslední chvíli nebo při takzvaných impulzivních nákupech, kdy nás zláká zboží, které jsme původně vůbec pořizovat nechtěli. Právě v těchto případech pak lidé někdy využijí i kontokorent nebo nákup na splátky a přitom nevnímají, že vlastně nakupují na dluh,“ říká Tomáš Motl, vedoucí oddělení výzkumu Air Bank.

Někteří už dopředu vědí, že si na Vánoce prostě půjčí. Desetina v tom má jasno už měsíc před Vánoci. Nejčastěji saháme po kontokorentu nebo kreditní kartě. Nemáme strach být na kartě nějakou chvíli v mínusu, protože máme optimistické vize o našem budoucím platu.

Na vánoční půjčky pozor

Vánoční půjčky nám mohou připravit tvrdé novoroční vystřízlivění. Proto je potřeba si každou půjčku pořádně promyslet. Slavnostní atmosféry totiž využívají i úvěrové společnosti a je pro ně v tomto období snazší nás vlákat do pasti. Problém je v tom, že spousta z nás se prostě v jejich nabídkách neorientuje. A to může být právě cestou do záhuby. Důležité je zamyslet se nad tím, jestli půjčku opravdu potřebujeme. Je nutné nenechat se strhnout a hlavně počítat.

„O půjčky stojí i lidé, kteří mají problémy splácet předchozí závazky či kteří jsou dokonce v exekuci. Často se přitom do dluhové pasti dostali právě kvůli nekalým praktikám různých poskytovatelů a špatným podmínkám půjčky. Ne každý si může dovolit žádat o úvěr u bank, které každého žadatele pečlivě prověřují a mohou odmítnout toho, kdo má příliš mnoho úvěrů, nedostatečný příjem nebo záznam v registru dlužníků. Vždy ale vybírejte poskytovatele úvěru z dostupného seznamu prověřených společností,“ říká Zbyněk Laisek, partner společnosti Porovnej24.cz, která se zabývá mimo jiné srovnáním cen úvěrů.

Právě na tyto jedince se totiž nebankovní poskytovatelé zaměřují. A jejich vizí je, že nebudou schopni splácet úvěr včas. A nebankovní společnosti tak co nejvíce vydělají, protože za pozdní splácení si pochopitelně účtují vysoké poplatky.

Rozdíly jsou obrovské

Když už k tomuto kroku přistoupíte, alespoň si porovnejte jednotlivé nabídky. Třeba pomocí finančních porovnávačů. Problém je v tom, že každá firma vám nabídne jinou výši RPSN a poplatků.

Konkrétní příklad společnosti Porovnej.cz

Příkladem může být půjčka ve výši 20 000 korun s dvouletou splatností, u kterých se celková splacená částka může lišit téměř dvojásobně:

mešíční splátka celková částka přeplatku celková splacená částka Úvěr firmy A 909 korun 1 816 korun 21 816 korun Úvěr firmy B 1 656 korun 19 744 korun 39 744 korun

Falešní poskytovatelé

Narazit můžete i na falešné poskytovatele půjček. Dopředu vás požádají o poplatek za poskytnutí. Když zaplatíte, žádné peníze vám nepošlou. „Je proto vhodné si pamatovat, že banky i seriózní nebankovní společnosti zahrnují poplatky přímo do splátek, takže klient dopředu nic neplatí,“ říká Zbyněk Laisek.

Dále není dobré si půjčovat od soukromých osob. Nenaleťte poskytovatelům, kteří vám nabízí doručení peněz až do domu. V takovém případě klient často uzavírá smlouvu tzv. „mezi dveřmi“ a vidí ji poprvé až při předání peněz. A přitom prostudování podmínek je na půjčkách jednou z nejdůležitějších věcí.

Na co si dát u půjček pozor v kostce