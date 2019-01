UniCredit Bank snižuje úrokové sazby u hypoték, nabídne 2,59 procenta ročně | E15.cz

Nabídka platí od 10. ledna 2019 pro všechny fixace do 80 procent hodnoty nemovitosti včetně desetileté fixace i variabilní sazby.

Úrokové sazby hypoték letí nahoru, běžné jsou sazby nad tři procenta. Pokud zrovna řešíte bydlení, vězte, že UniCredit bank nabízí sazbu 2,59 procenta ročně. Tento úrok platí pro úvěry do 80 procent LTV (LTV, tj. úvěr k hodnotě nemovitosti) a fixace od jednoho do deseti let i variabilní sazbu.

Úrok pro úvěry od 81 do 90 procent LTV banka snižuje na 3,39 procenta ročně. Podmínkou získání této úrokové sazby je sjednání jednorázového pojištění schopnosti splácet. V případě desetileté fixace pak sazba platí také v případě sjednání měsíčního pojištění schopnosti splácet. Úroky účtované UniCredit najdete zde.