Až 15 000 lidí může ztratit zaměstnání! | E15.cz

Společnost Sazka bojuje o budoucnost tradičních loterií. Pokud by prošel návrh na zvýšení loterní daně z 35 % na 55 %, znamenalo by to mimo jiné uzavření až 5 000 prodejních míst s terminálem Sazky. O práci by tak přišli tisíce lidí po celé republice.