Benefity zdravotních pojišťoven: Na vyčerpání zbývá již jen pár týdnů | E15.cz

Každá pojišťovna má vždy na rok vypsané benefity pro své klienty. I když jsou si výhody u pojišťoven podobné, mnohdy můžete najít něco, co je nám šité na míru. Důležité je myslet na to, že o bonusy je třeba požádat do určitého data. A to může mít každá pojišťovna jiné.

Každá zdravotní pojišťovna má zajímavé bonusy. Jen je potřeba se o to více zajímat. Pak ale máte šanci vytáhnout ze své pojišťovny nějaké příspěvky či slevy.

Příspevěk na očkování je oblíbený

Příspěvek na očkování, které není hrazeno z veřejného pojištění, je každoročně jedním z nejvyhledávanějších benefitů. Nějaký bonus či příplatek na očkování proto nabízí každá pojišťovna. Stačí se jen podívat, v jaké jste věkové kategorii a co by bylo pro vás vhodné. Tradiční je široká nabídka příspěvků na očkování, kupříkladu proti nemocem jako je chřipka, meningokok, HPV infekce, klíšťová encefalitida, hepatitida, pásový opar, balíček ostatních očkování.

Maminky a novorozenci

Ať už nastávající či novopečené matky se svými novorozenci tvoří speciální skupinu bonusů. Jelikož příprava na příchod miminka je někdy finančně náročná, jsou u pojišťoven velmi oblíbené benefity směřované nejen k nastávajícím maminkám, ale i k novorozencům.

„Dlouhodobě velmi ceněná je například nabídka pro podporu zdraví budoucích maminek i jejich miminka zahrnující například příspěvek na prvotrimestrální screening na specializovaném akreditovaném pracovišti ve výši až 1 200 korun, dále až 2 500 korun na neinvazivní prenatální testování. Součástí této skupiny příspěvků je také 500 korun, které lze čerpat např. na vitamínové prostředky, doplňky stravy, prostředky proti striím, masáže, prostředky dentální hygieny,“ uvádí za Zaměstnaneckou pojišťovnu Ivo Kvapil.

RBP zdravotní pojišťovna přispívá až 1000 korun na nákup pomůcek ke kojení do 1 roku po porodu (zakoupených v lékárně nebo speciální prodejně s kojícími potřebami lze uplatnit na nákup absorpční prsní vložky a speciální podprsenky včetně vložek do nich, chrániče a formovače bradavek, kojící kloboučky a polštářky, odsávačky mateřského mléka, nádoby na uchování mateřského mléka, ohřívačky a sterilizátory).

Pohybové aktivity

Na nejrůznější pohybové aktivity přispívá každá pojišťovna. A to všem věkovým kategoriím. Je to krok, jak nás vrátit k pohybu a zdravému životnímu stylu. VoZP přispěje například 500 korun na pohyb dětem. VZP poskytuje 800 korun dětem a 500 korun dospělým. U dětí do 1 roku lze tento příspěvek uplatnit na vaničkování nebo plavání kojenců.

Příspěvky pro děti

Příspěvků pro děti je mnoho. Ať už jde o zvýšené příspěvky na očkování nebo pohybové aktivity. VoZP přispívá 500 korun na dioptrické brýle pro děti. A to jednou za dva roky.

Zajímavou kategorií jsou i příspěvky na dětské tábory či ozdravné pobyty. U ČPZP dostanou děti příspěvek na letní tábor 1500 korun nebo 500 korun na školky či školy v přírodě. Podle pojišťovny jde o nejoblíbenější program posledních let.

„Rodičům přispíváme až 10 tisíc korun na vysokohorský, lázeňský nebo přímořský ozdravný pobyt jejich děti dle vlastního výběru a v průběhu celého roku. Takovým pobytem mohou klidně být i zájezdy zakoupené v cestovních kancelářích,“ říká Ivo Čelachovský, tiskový mluvčí RBP.

Podobným principem přispívá pojišťovna i seniorům nad 60 let. A to částkou do 15 tisíc korun.

Oborová zdravotní pojišťovna přispívá dětem na pobyt u moře. Nárok na tento benefit mají děti s alergickým, respiračním či kožním onemocněním, ale i s problémy s pohybovým aparátem - např. skoliózou, poruchou dynamiky a statiky apod.

Dárci krve

Dárci krve jsou pro pojišťovny oblíbenou a hýčkanou kategorií klientů. Pro dárce krve, držitele Zlatého kříže, má ZPŠ připraveny až 4 tisíce korun. Pro „běžné dárce“ je to pak příspěvek ve výši 1 tisíc korun. Tyto finance mohou čerpat např. na pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky dentální hygieny, na služby dentální hygienistky, sluneční brýle a opalovací krémy s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky do bot zakoupené v lékárně a prodejně zdrav. potřeb nebo saunu. Stejné je to u VZP, která v letošním roce těmto klientům přispívá 3000 korun.

Péče o duševní zdraví

V současnosti musíme myslet na své psychické zdraví možná více než kdy jindy. I pojišťovny si uvědomují, že je třeba v této oblasti o klienty pečovat. Proto do svých benefitů zahrnuly i příspěvky na péči o duševní zdraví. Namátkou můžeme zmínit 5 tisíc korun u VZP v rámci programu péče o duševní zdraví na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta.

Prevence

„Na preventivní vyšetření kožních znamének VZP ČR poskytuje dětem i dospělým příspěvek 500 korun, jen vloni jej využilo víc než 20 tisíc klientů. K oblíbeným mezi klientkami je pětisetkorunový příspěvek na mamografii. VZP také nabízí svým klientům 3 000 korun na komplexní onkologické vyšetření,“ říká Jana Sixtová z VZP.

Jaké jsou termíny čerpání?