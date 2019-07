Dětský malér může pořádně provětrat peněženku | E15.cz

Jako první vás napadne, že je jedno jak staré dítě škodu způsobí. Prostě je to dítě. Podle práva tomu ale tak není. „Věk nezletilého nehraje při určování odpovědnosti za škodu hlavní roli, protože zásadní je rozumová vyspělost nezletilého,“ upřesňuje advokát Jiří Marek. Daná škoda se pak bude posuzovat případ od případu. Vždy se bude brát zřetel na to, zda byl nezletilý schopný rozpoznat své jednání a jeho důsledky.

Řešením je pojistka „na blbost“

Pokud máte pojištění odpovědnosti, můžete být více méně v klidu. Tato pojistka pokrývá spoustu událostí. „Zpravidla je to rozbitá elektronika a škody způsobené dětmi na návštěvě. Například hračkou zničená televize, nebo se něco neopatrností shodí a rozbije,“ přibližuje Michal Kozub, produktový manažer z Direct pojišťovny.

A jak při nemilé události postupovat, aby se věc co nejrychleji vyřešila a pojišťovna škodu uhradila? „Ideální je doložit co nejvíce fotografií z místa škody. Základní rada je, vše co nejvíce nafotit. Potom je potřeba identifikovat poškozeného, tedy komu byla škoda způsobena. Škodu pak vyčíslit. Po doložení všech dokumentů je to otázka jednoho až dvou dnů, než se škoda proplatí,“ radí Kozub. V případě pojištění odpovědnosti stačí, aby jej měl sjednané pouze jeden člen domácnosti, vztahuje se na všechny.