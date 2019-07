Cestovní pojištění: Proč si pojistit storno cesty či půjčené auto? | E15.cz

Smlouvu o cestovním pojištění je ideální nastavit vždy dle typu zájezdu, plánovaných aktivit i osob, které se dovolené zúčastní. Kromě zcela klíčového pojištění léčebných výloh, úrazu a odpovědnosti za škodu však cestovní pojištění nabízí další užitečné služby. Týká se to například těchto situací.

Když se cesta nakonec neuskuteční

Zpravidla právě, když to člověk nejméně potřebuje, nastane situace, která se opravdu nehodí – například nemoc vaše či dětí. Taková komplikace pak může zcela zhatit odjezd na zaslouženou dovolenou. A právě pro tyto případy se hodí mít pojištění storna cesty.

Princip je vcelku jednoduchý: pojišťovna proplatí vynaložené náklady na dovolenou v momentě, kdy na ni cestovatelé nemohou kvůli významným komplikacím v životě odcestovat. Typicky jde o nemoc, zranění nebo třeba úmrtí v rodině. Nicméně pojištění se vztahuje logicky i na situace, kdy dojde ke změnám na místě dovolené – jedná se třeba o nestabilní politickou situaci nebo povodně či erupce sopky. I tyto případy se řeší z pojištění storna cesty. Pokud by na cestu měl vyjet například pár, výplata vynaložených nákladů se vztahuje i na druhou osobu.

Z hlediska pojistného plnění je zpravidla nutné počítat se spoluúčastí. Záleží však na dané pojišťovně. Existují totiž výjimky, kdy turista může získat dokonce celou částku zpět. „Standardně měli klienti dosud možnost získat vždy jen 80 procent vynaložených nákladů na dovolenou. Jejich spoluúčast tak byla dvacetiprocentní. Nově si ale mohou klienti vybrat také 100procentní pojištění storna cesty. Neznamená to nic jiného, než že cestovatelům vrátíme veškeré peníze, které na cestu vynaložili, a přesto nemohli odjet. V praxi tak nemusí počítat s žádnou spoluúčastí,“ přibližuje Jan Marek, tiskový mluvčí pojišťovny Generali.

Uzavření pojištění storna cesty je možné buď přímo v cestovní kanceláři při výběru dovolené, případně si jej může turista zřídit sám po kalkulaci na internetu nebo třeba na pobočce pojišťovny. Při následném uzavření smlouvy by však cestovatel neměl příliš otálet. „Pojištění se musí sjednat a zaplatit nejpozději do 3 dnů od zaplacení celé ceny zájezdu, případně ceny letenky a ubytování. Nevztahuje se tedy jen na celé zájezdy,“ vysvětluje Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny, a dodává: „Cena pojištění storna cesty se počítá procentní sazbou z hodnoty zájezdu, max. 150 000 korun.

Pojištění storna cesty – kdy pomůže?

U pojištění storna cesty jsou předem jasně dané situace, na které si pojištění vztahuje. Jedná se samozřejmě o vážné důvody, proč nemůžete na zaplacenou dovolenou odjet. Těmi důvody jsou například:

úmrtí blízké osoby nebo spolucestujícího,

akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo blízké osoby,

akutní onemocnění nebo úraz spolucestujícího (pojištěný by musel cestovat sám),

rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele,

doporučení MZV necestovat do vybrané destinace,

živelní události v místě bydliště.

Zdroj: ČP

Když si chcete půjčit auto

V destinacích, kam se lidé dopravují letadlem – typicky u Středozemního moře nebo na Kanárských ostrovech, hojně využívají služeb autopůjčoven. U těch renomovaných je samozřejmostí havarijní pojištění auta, kde ale klient musí počítat se spoluúčastí. Například pokud auto odře o patník, část škody bude většinou hradit ze svého. Možností je ale pojištění spoluúčasti půjčené věci. Třeba Generali jej nabízí jako letošní novinku a vztahuje se kromě půjčeného auta i třeba na motocykl, (elektro)kolo či loď. „Generali v případě poškození půjčené věci, kde má klient sjednánu spoluúčast, uhradí vynaloženou spoluúčast. A to až do výše 30 000 korun,“ uvádí Jan Marek.

Je třeba si jen dát pozor na to, aby měla půjčovna řádnou licenci a byla schopna vydat dokumenty, které prokáží, co a za jakých podmínek si pojištěný cestovatel půjčil. Klíčový je pak výběr varianty půjčovného, která obsahuje i havarijní pojištění. V opačném případě bude veškeré škody hradit turista ze svého a připojištění mu nijak nepomůže.

Při adrenalinových sportech

Češi na dovolené tráví čas stále více aktivně, spadají do toho i tzv. adrenalinové aktivity. „Trendem je tak rostoucí zájem o adrenalinové dovolené. To se pak odráží i v rostoucím zájmu o cestovní pojištění spojené s extrémními sporty,“ uvádí Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

Zpravidla každá pojišťovna má k dispozici seznam sportů a aktivit, které považuje právě za adrenalinové. Tento seznam by si před sjednáním měl pro jistotu prostudovat každý cestovatel. Při sjednávání cestovního pojištění je třeba vzít v úvahu, jakým aktivitám se budete na své rodinné dovolené v zahraničí věnovat. Pokud to budou běžné aktivity, jako turistika, cyklovýlety apod., postačí klasické cestovní pojištění. „Klasické cestovní pojištění má navíc poměrně rozsáhlé krytí. Vztahuje se třeba na potápění pod vedením instruktora do hloubky 10m, surfing, vodní lyžování, ale i vysokohorskou turistiku do 3500 m. n. m. nebo oblíbené ferraty,“ říká Buriánková.

„Pokud však klient zjistí, že jím vybraný již spadá mezi rizikové sporty, tak si ho vždy musí extra připlatit nebo může být dokonce v sekci nepojistitelný sport a potom má u dané pojišťovny smůlu,“ říká analytik neživotního pojištění Partners Jiří Matusík.

„Z extrémních sportů si lidé nejvíce pojišťují sjezd na horských kolech a veškeré aktivity spojené s extrémní cyklistikou, potápění v hloubce nad 30m či seskoky padákem z výšky přes 3,5 km,“ doplňuje Ivana Buriánková.

Co se týče samotného připojištění těchto aktivit, tak některé pojišťovny umí pojistit adrenalinové sporty pouze po dobu celé dovolené. Pojištění se tak ale může prodražit – záleží na konkrétní kalkulaci. Jiné pojišťují jen na konkrétní dny. „Třeba Generali dokáže adrenalinové aktivity pojistit pouze na vybrané dny od – do i v rámci běžné smlouvy cestovního pojištění. Pokud tedy cestovatelé vědí, že se během své 10denní dovolené budou 2 dny věnovat něčemu adrenalinovému, mohou si to předem pojistit jen na tyto dva konkrétní dny. Výrazně tím samozřejmě ušetří na celkovém účtu za cestovní pojištění,“ uzavírá Jan Marek.

Cestovní pojištění obecně

Cestovní pojištění by se mělo skládat z pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Limity pojistného plnění je potřeba nastavit dle typu dovolené a plánovaných aktivit. Co se týče jejich výše, tak v případě cest do Evropy je standardem limit na léčebné výlohy kolem 4 milionů korun. Na cesty do vzdálenějších destinací odborníci doporučují nastavit vyšší částky. „Při cestování, obzvláště pak s dětmi, se vyplatí sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu. Zde doporučujeme alespoň limit 2 miliony pro případ způsobení újmy na zdraví, 1 milion korun pro škody na věci a 500 000 pro případ finanční škody,“ vyjmenovává Ivana Buriánková. Ceny pojištění zahrnující tyto složky pro čtyřčlennou rodinu se v případě týdenní dovolené v evropské destinaci pohybují nejčastěji v rozmezí 300 až 800 korun dle typu produktu. „V celkových nákladech na dovolenou je účet za cestovní pojištění jen drobným výdajem, proto se nevyplatí na něm nesmyslně šetřit,“ dodává Jan Marek z Generali.