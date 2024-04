Fotovoltaika pro firmy aneb udržitelný byznys

V obou zmiňovaných oblastech šlápla do pedálu společnost ARPEG (ARP elektro group), která má zkušenosti z instalací na rodinných domech, ale i ve fotovoltaických parcích v ČR a zahraničí. Firemní FVE realizují zcela na klíč. A proč o ně vůbec firmy mají zájem?

Fotovoltaika ušetří peníze za provoz

Fotovoltaika pro firmy z dlouhodobého hlediska znamená to stejné co pro domácnosti, tedy značné úspory. Proč platit za energii, když ji můžete mít ze slunce zcela zadarmo? Prvotní problémy této technologie už byly dávno vyřešeny. Rozhodně není pravda, že nemůžete energii využívat v noci, když nesvítí (ano, takovým mýtům někteří lidé ještě stále věří). Lež je i to, že v našich končinách fotovoltaika není příliš účinná. Stačí se spojit s ARPEG, rádi vám představí stovky českých zákazníků, kteří FVE mají a díky tomu šetří. Kolik? Záleží na vaší běžné spotřebě. U větších firem se určitě bavíme o úsporách v řádu desítek nebo stovek tisíc ročně. Návratnost počáteční ceny fotovoltaiky je tedy relativně rychlá.

Fotovoltaika jako záložní zdroj

S fotovoltaickou elektrárnou se najednou stáváte nezávislými na klasické distribuční síti. Pokud tedy vypadne proud, vás ve firmě to vůbec neovlivní. Můžete dál surfovat, svítit, dobíjet zařízení, provozovat business.

Tato myšlenka je zajímavá zejména pro firmy, kde je důležité, aby nějaké zařízení běželo neustále. Příkladem podnikání, kde fotovoltaika pro firmy může přinést nezměrné úspory, je třeba provoz datového centra. Jednak je to místo, kde se spotřebovává spousta elektřiny, jednak je tam extrémně důležité mít vyřešené, co nastane v případě výpadku proudu. Je to ale pouze jeden příklad za všechny. Fotovoltaika může mít obrovský efekt i v řadě dalších oborů a také u menších firem.

Mohou firmy využít dotace na FVE?

Pořizovací náklady na fotovoltaiku se ve firemním rozpočtu určitě promítnou. Cenu lze samozřejmě snížit pomocí dotací. Ano, využití dotace fotovoltaika pro firmy umožňuje. Státní příspěvek je posuzován vždy individuálně dle energetického posudku objektu. Výše dotace se pohybuje od 40 do 60 % nákladů na pořízení celé fotovoltaické elektrárny pro firmy. Nejvyšší příspěvek, tedy těch šedesát procent, mohou dostat malé podniky.

S vyřízením dotace vám samozřejmě pomohou v ARPEG. Musíte však počítat s tím, že celá pořizovací cena půjde nejdříve z firemního rozpočtu. Stát vyplácí dotaci na účet klienta až do 9 týdnů po doložení všech dokladů (tedy až po realizaci).

Jak probíhá proces realizace FVE pro firmy na klíč?

Doménou ARPEG je fotovoltaika pro firmy na klíč, to znamená od A až do Z, od návrhu až po uvedení do provozu, aniž by se zákazník musel o něco starat. ARPEG si zároveň zakládá na tom, že s každou zakázkou začíná co nejdříve. Nemá plné kapacity a nenechá vás čekat dalšího půl roku. Fotovoltaické panely budete moct využívat velmi brzy, zhruba za 3 až 7 měsíců. Konkrétní doba se odvíjí od výkonu elektrárny a připravenosti podkladů.

Pro zahájení projektu potřebujete:

Projekt fotovoltaiky

Rezervovat výkon u distribuce

Pokud je v plánu FVE pro firmy s výkonem více než 50 kWp, bude zapotřebí i:

Stavební povolení

Statický posudek

Požárně bezpečnostní řešení

Souhlas od HZS

Vyřízení tohoto všeho obstará ARPEG. Žádné nepříjemné papírování vás nečeká, nemějte strach.

Ve světě fotovoltaiky je každopádně 3-7 měsíců spíše krátký čas. U konkurenčních firem totiž třeba šest měsíců jen čekáte na to, až se na vás dostane řada.

Pojďme se podívat na to, jak probíhá celý proces vybudování fotovoltaické elektrárny pro firmy.

První přípravy a formality

Až tři měsíce může trvat fáze všech příprav a povolení. Po úvodních schůzkách, vyjasnění toho, co vás čeká, a vašem odsouhlasení podepíšete smlouvu o dílo a uhradíte zálohu ve výši 20 %.

ARPEG za vás u provozovatele distribuční soustavy požádá o připojení FVE a čeká se na smlouvu o připojení, která dorazí do 30 až 60 dní v závislosti na typu. Mezitím se zpracovává projektová dokumentace, jež obsahuje mimo jiné návrh uložení panelů na střeše. Už v tuto chvíli se řeší i dotace. Pokud je nějaký dotační program dostupný, podává se žádost.

Samotná instalace FVE

Během cca 1 měsíce proběhne celá instalace FVE. V tuto chvíli klient platí dalších 40 % z ceny FVE a do 30 dnů od úhrady této částky se začíná s instalací. Vše se nainstaluje do budovy, vyzkouší, zařízení projdou výslednou revizí a zahájí se testovací provoz.

Fotovoltaika i do vaší firmy

Uvažujete o fotovoltaice do vaší firmy? Pokud je vám tato myšlenka jen trochu sympatická, určitě si domluvte nezávaznou konzultaci s firmou ARPEG. Pochopíte, jaké máte možnosti, a kolik vás to bude stát. Kontaktujte firmu přes jejich webové stránky arpeg.cz.