Noví klienti pojišťoven. Soudní znalci se letos musí pojistit | E15.cz

Zatímco loni si museli svou profesní odpovědnost pojistit realitní makléři, letos čeká tato povinnost soudní a další znalce. Zákon jim ukládá, aby měli pojištění pro případ škod, které by vznikly jejich znaleckou činností. Některé pojišťovny připravily pro novou skupinu klientů zvláštní nabídky, jiné zatím speciální varianty pojištění nemají.

Pojišťovat se nemusejí znalci, kteří tuto činnost vykonávají jako zaměstnanci, společníci nebo členové znalecké kanceláře. Naopak samostatně působící znalci nebo znalecké kanceláře musejí prokázat ministerstvu spravedlnosti, že pojištění profesní odpovědnosti mají, do 26. března letošního roku. Povinnost se logicky vztahuje i na ty, kteří v budoucnu znalecké oprávnění teprve získají. Doklad o pojištění musejí dodat do 60 dnů od svého zápisu do registru.

Minimální limit takové pojistky je pro jednotlivce dle zákona milion korun, pro kanceláře a ústavy je minimální limit ve výši pěti milionů korun.

Na pojištění dojde v případech, kdy znalci klientovi svou prací způsobí nějakou škodu, například kvůli nechtěné chybě nebo překlepu ve výpočtu. Zde je na místě dodat, že limit plnění na minimální hranici je vhodný jen pro málo rizikové obory, odvětví a specializace, případně pro znalce vykonávající znaleckou činnost příležitostně nebo v malém rozsahu. Platí, že pojišťovny uhradí plnění jen do výše limitů a veškeré další škody bude muset případný viník platit z vlastní kapsy. Těm, kteří jako znalci působí „na plný úvazek“, lze tak jednoznačně doporučit, aby si limity sjednali vyšší. Obzvlášť, pokud jim pojišťovna vedle odpovědnosti profesní zahrne do pojištění i běžnou odpovědnost za škody způsobené na majetku nebo zdraví.

Cena pojištění dosahuje podle konkrétní varianty a zvoleného limitu řádu jednotek tisíců až desetitisíců korun u větších kanceláří. Pozornost zaslouží věnovat spoluúčasti, která může být vyjádřena pevnou částkou (např. 10 000 korun) nebo podílem z celkové výše škody (např. 10 procent).

Pojišťovny v řadě případů rozšířily pro znalce stávající nabídku pojistek profesní odpovědnosti, některé zavedly varianty speciálně pro znalce. Najdou se ale i ústavy, které pojistku pro znalce ve svém portfoliu nemají. Pojištění lze sjednat například u Generali České pojišťovny, Kooperativy, Direct pojišťovny či Colonnade.

Autor je pojistný analytik společnosti Broker Trust