Počet uživatelů on-line bankovnictví v Česku stoupl na 5,5 milionu | E15.cz

Počet uživatelů internetového bankovnictví se za posledních pět let zvýšil o 1,8 milionu na 5,5 milionu lidí. Před deseti lety bylo v tuzemsku 1,5 milionu uživatelů. Mezi mladými ve věku 25 a 34 let je podíl služby 88 procent. Uvedli to zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ) na tiskové konferenci.