Povinné ručení je nejdražší v Praze, nejlevnější v Pardubicích | E15.cz

Za povinné ručení zaplatí více ti, kdo častěji havarují, a to často i o desítky procent. Dalšími faktory, které určují cenu, jsou například hustota provozu, počet registrovaných vozidel nebo četnost jejich využívání. Rizikovou skupinou jsou pro poskytovatele povinného ručení řidiči do 21 let a nad 75 let. Záleží také na tom, zda má řidič trvalé bydliště ve městě, nebo na vesnici.

Nejdražší povinné ručení je v Praze (4499 korun). Jeho průměrná cena s maximálními bonusy je o více než 400 korun vyšší než v Ústí nad Labem (4089 korun) a v Ostravě (4005 korun). Méně než 3000 korun zaplatí lidé pouze v Pardubicích, kde je povinné ručení nejlevnější (2938 korun).

V případě varianty bez bonusů jsou ceny ještě více rozdílné. Nejdražší povinné ručení je v Praze (7188 korun), a to o 400 korun více než v Ústí nad Labem (6783 korun) a o 950 korun více než v Ostravě (6224 korun). Méně než 5000 korun průměrně zaplatí pouze lidé v Jihlavě (4974 korun).

Rozdíl ve výsledné ceně je podle analytika společnosti 4fin Josefa Rajdla zčásti daný pravděpodobností dopravní nehody. Zatímco v Praze je riziko bouračky vysoké, v jiných regionech je mnohem nižší. "V konečné ceně povinného ručení hraje velmi výraznou roli i profil řidiče. Poskytovatelé vyhodnocují věk, řidičské zkušenosti nebo četnost využívání vozidla spojenou s místem trvalého bydliště, což jsou cenotvorné složky, o kterých se příliš nemluví," doplnil.

V Česku loni přibylo 169 000 vozidel se sjednaným povinným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem tak má takzvané povinné ručení 8,575 milionu vozidel. Poskytuje jej 12 pojišťoven. Většina z nich sazby takzvaně segmentuje, tedy stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru, počtu ujetých kilometrů a dalších kritérií. V budoucnu půjde i o frekvenci a rozsah přestupků či vybavenost asistenčními systémy.