Průzkum: Robotizace ani změny oboru se nebojíme | E15.cz

Nejčastěji nás ke změně motivuje výše mzdy. Ale i třeba zajímavější náplň práce. Pokud chceme změnit obor, jsme ochotni pro to něco udělat. Není pro nás problém se rekvalifikovat nebo si jiným způsobem doplnit vzdělání. „Během svého profesního života změnilo pracovní obor 74 procent lidí. Průzkum tedy jasně prokazuje, že se Češi nebojí změnit obor a že zaměstnavatelé jsou ochotni zaměstnávat i uchazeče se zkušeností z jiného oboru,“ uvedla Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.

Kdo nejčastěji mění obor

Nejčastěji svůj pracovní obor mění lidé s výučním listem a manuální pracovníci. Až 50 procent respondentů se k tomuto kroku odhodlalo v průběhu své kariéry, 24 procent dokonce hned po škole. Ve 37 procentech je motivací pro změnu oboru mzda, u IT pracovníků je potřeba i nových impulsů nebo zajímavější náplň práce.

Celoživotní vzdělávání

Podle výsledků průzkumu si stále více začínáme uvědomovat, jak je nutné se v průběhu života vzdělávat. A to hlavně kvůli rozvoji téměř všech oborů a vývoji technologií. Třetina respondentů dokonce další vzdělávání označila za svou současnou největší výzvu. Pětina účastníků průzkumu se zase chce zaměřit na studium cizích jazyků.

„S tímto trendem úzce souvisí i zesílené aktivity zaměstnavatelů v oblasti firemního vzdělávání. Právě nabídka kurzů a možnosti profesního rozvoje hrají u kandidátů čím dál důležitější roli při rozhodování o přijetí pracovní nabídky. Dle údajů ČSÚ do firemního vzdělávání nejvíce investují obory informačních technologií a podnikových služeb,“ doplňuje Jitka Součková.

Robotizace se nebojíme

Robotizace se na nás valí ze všech stran. A to nejen ve výrobě, ale i v kancelářských profesích. Díky tomu sice některé pracovní pozice zanikají, jiné ale zase naopak vznikají. A ty vyžadují jiné znalosti a dovednosti. Z průzkumu Grafton vyplývá, že 15 procent respondentů vnímá robotizaci jako výzvu. Nejčastěji jde o lidi pracující v IT, dělníky a inženýry. Přes to všechno se ale Češi nebojí, že by nebyli schopní se změnami udržet krok.