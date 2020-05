Spořit lze s každým nákupem | E15.cz

Vytvořte si snadno rezervu

Pomoc nabízí mBank, a to prostřednictvím chytré funkce mSpoření, která umožňuje při utrácení zároveň odkládat drobnou částku stranou. „S každým výdejem vyšším než 100 Kč se automaticky převede určitá částka z běžného účtu na spořicí, takže vlastně rozumně rozdělujete rozpočet mezi výdaje a úspory,“ uvádí Jan Kamenský, produktový manažer mBank, a dodává: „Nedojde tedy už k situaci, že byste v daném měsíci nic neušetřili. A to je právě důležité – spořit pravidelně, jen tak dojdete k cíli.“

Na mSpoření si dokonce můžete nastavit až osm cílů, na které chcete spořit. Primárně byste si měli vytvořit rezervu pro nenadálé životní situace, abyste byli schopni přežít minimálně 3 až 6 měsíců bez příjmu. Pak si vytvořte nějaké dlouhodobé cíle (na důchod, vzdělání dětí, automobil…), ale určitě nezapomeňte ani na ty krátkodobé (nový mobil, kolo, víkendový pobyt…), protože jejich rychlé dosažení pro vás bude motivací k nastavení dalších. S mSpořením nešetříte jen při platbě kartou, mobilem nebo hodinkami, ale také při výběrech z bankomatů a převodech, zkrátka při běžném používání bankovních služeb.

„Naše aplikace vám také pomůže určit částku, kterou byste měli měsíčně naspořit, abyste ve stanoveném termínu skutečně dosáhli daného cíle,“ uvádí Jan Kamenský. K cílové částce vám také dopomůže sympatické úročení účtu ve výši 1,2 %, které mBank garantuje i přes současnou situaci minimálně do konce listopadu letošního roku, i to, že založení, vedení i všechny příchozí i odchozí platby na mSpoření jsou zcela zdarma.

Vyberte si variantu přímo pro vás

K definovaným cílům vás dovede jedna ze čtyř variant spoření, které produkt mSpoření nabízí. V té první se vám z jakékoliv částky nad 100 Kč hrazené platební kartou, převodem či výběrem z bankomatu přesune určité procento (od 1 do 10 %) na vaše cíle. Druhou variantou je připsání jakékoliv částky od 10 do 50 Kč za každý výdej. Třetí variantou je zaokrouhlování – při každé transakci se na cíl odloží rozdíl mezi zaplacenou částkou a zbytkem do nejbližší stokoruny (v případě částky, která je násobkem 100, se připíše 50 Kč). Uhradíte-li tedy například účet za 340 Kč, 60 Kč jde na vámi určený cíl. Poslední, čtvrtou možností je prosté nastavení fixní částky, kterou si necháte zasílat trvalým příkazem každý měsíc na váš cíl z běžného účtu. mBank při volbě způsobu spoření navíc vždy ukazuje, kolik byste naspořili za minulý měsíc s daným typem spoření.

Pokud si teď uděláte analýzu domácího rozpočtu a vyjde vám, že byste měli každý měsíc ušetřit alespoň pár stovek, nebo tisícovek (statistiky říkají, že průměrný Čech dokáže měsíčně ušetřit 2720 Kč), položíte si určitě otázku, jak je tedy možné, že na účtu před další výplatou nezůstane tolik, kolik jste si představovali? Možná je to tím, že mnohdy nakupujete zbytečnosti, které vám nenápadně vytáhnou z peněženky pár stovek či tisíců měsíčně.

mSpoření vám úspory pohlídá. Noví klienti teď navíc můžou získat bonus až 1 500 Kč, když si v mBank založí účet s mSpořením. Více informací naleznete zde.