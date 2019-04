Své výdaje nekontroluje polovina lidí | E15.cz

Základní přehled o svých financích si vede sedm Čechů z deseti. Co se týče rodinného rozpočtu, tak ten si hlídá pouze polovina českých domácností. Ke kontrole našich peněz nám nejčastěji slouží internetové bankovnictví, spousta z nás ale jako nástroj stále používá papír a tužku. Někdo k vedení základního přehledu využívají pouze svou hlavu. To vše vzešlo z nového průzkumu Češi a finance od společnosti Sberbank CZ.

Přitom i jednoduchý přehled osobních výdajů je účinným nástrojem pro to, abychom měli své finance pod kontrolou. Jde i o prevenci před finančními problémy. Podle průzkumu přitom své příjmy a výdaje neřeší každý třetí ekonomicky aktivní Čech. Kontrolu nad celým rodinným rozpočtem a společnými výdaji domácnosti pak nemá dokonce každá druhá rodina. Zajímavé je, že v tomto směru nejzodpovědnější jsou domácnosti, kde už nežijí děti, ve větší míře i rodiny se středními příjmy.

Zdravé rodinné finance

„Pravidelné zaznamenávání všech příjmů a výdajů je základní předpoklad pro zdravé rodinné finance a zlepšení peněžní situace domácnosti. Proto je překvapující, že nejméně si hlídají výdaje právě rodiny s dětmi školního věku (47 %), ke kterým se váže téměř nekonečné množství výdajů. Pokud si to nehlídají, mohou během pár let zbytečně přijít o desetitisíce korun z rodinného rozpočtu,“ komentuje výsledky Radka Černá ze Sberbank CZ, a zároveň dodává: „Ať už ke kontrole svých financí využíváte internetové bankovnictví, speciální aplikaci, deníček, nebo excelovou tabulku, s pečlivou evidencí budete vždy vědět, kolik peněz si můžete odkládat bokem na nepravidelné výdaje, kolik ukládat do rezervy a na jakých položkách můžete do budoucna ušetřit.“

Jakým způsobem si Češi vedou své finance