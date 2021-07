Síť školních bufetů korona ohrozila, i přesto otevírá 17 nových poboček | E15.cz

Kvalitní stravování ve školách je stále aktuální otázkou. Mít rovnou ve škole kvalitní bistro, které nabízí odpovídající sortiment a za příznivé ceny, je tak rozhodně velkou výhodou. Jenže v posledních měsících to společnost zaměřená právě na moderní školní bistra neměla vůbec jednoduché. Výrazný pokles tržeb a dramatické omezení fungování kvůli koronaviru hrozilo až úplným krachem. Nakonec se tato náročná doba v dobré obrátila a síť bister se naopak rozšiřuje. V čem jsou výjimeční a jak se dokázali vypořádat s krizí? To se dozvíte přímo v tomto článku.

Náročné období pro školní občerstvení

Mnoho opatření vydaných v souvislostí s pandemií koronaviru způsobilo, že se život na chvíli téměř zastavil a přesunul do internetového prostředí. Jenže to se podepsalo především na službách zaměřených na stravování. Ať už jde o klasické restaurace, nebo například právě školní bistro. Konkrétně koncept školních bister pod značkou ReFresh Bistro zaznamenal velké ztráty a bylo nutné odepsat skutečně velké množství zásob v hodnotě kolem 2,5 miliónů korun. Druhá vlna pandemie se již zdála být bezvýchodná a vypadalo to, že nadějný projekt zkrachuje. Naštěstí se tak nestalo a díky investičnímu úvěru naopak svítá na lepší časy. Připravuje se expanze a nárůst prodejen na téměř dvojnásobný počet.

V čem je ReFresh bistro jiné?

Školní bistro nemusí být plné nezdravých a nekvalitních potravin. Pamlsková vyhláška dokonce několik takových školních bufetů zrušila. Jenže v tomto konceptu jde o přizpůsobení se a nový rozvoj správným směrem. Cílem je nabídnout žákům a studentům takový výběr jídel, který uspokojí jejich potřeby a zároveň nabídne poměrně zdravé a chutné alternativy.

V rámci každé pobočky ReFresh bistra je důležité dodržovat tři základní pilíře, které jsou hlavní filozofií celého projektu. V první řadě jde o kvalitní potraviny. V pestré nabídce nechybí čerstvé pečivo, denní polévka, tousty, jogurty a mnoho dalších jídel. Aby dával sortiment skutečně smysl, je druhým důležitým pilířem spolupráce s ověřenými dodavateli ideálně z blízkého okolí. Jedině tak je možné zaručit co nejvíce čerstvé a kvalitní potraviny, které splňují náročné požadavky norem i hladových strávníků ve školním bufetu.

Posledním důležitým pilířem, na kterém si celý koncept školního bistra zakládá, je rychlá obsluha. Během přestávek mezi jednotlivými hodinami či přednáškami je totiž čas poměrně omezený. Z toho důvodu znamená rychlá a kvalitní obsluha klíčový prvek pro bezproblémové poskytnutí kvalitního jídla pro všechny, kdo mají zrovna zájem. Pro spolupráci jsou vybíráni ověření lidé, kdy samozřejmostí je čistý trestní rejstřík.

Rozšíření o 17 nových poboček

Když si školní bufet ReFresh bistro se všemi svými stávajícími 18 pobočkami prošel velkou zkouškou spojenou s vysokými ztrátami kvůli pandemii koronaviru, zdálo se, že se blíží konec tohoto slibného konceptu. Jenže občas to tak bývá, že ty nejtěžší zkoušky nakonec skončí příznivě a vyjdete z nich ještě o něco silnější. Přesně to platí i v tomto případě, kdy se již pracuje na značném rozšíření poboček školního bistra. Nově se přidá 17 nových poboček, což znamená, že celkem jich bude již 35 víceméně napříč Českem.

Spolupracujte s kvalitním školním bistrem

Jste ve vedení školy a máte na starosti její rozvoj správným směrem? V takovém případě rozhodně zvažte možnost nového konceptu bistra, které nabídne zdravé a kvalitní potraviny. Stačí se přeptat na aktuální možnosti spolupráce a možná právě ve vaší škole vyroste nové ReFresh Bistro, které si získá pozitivní ohlasy od studentů.