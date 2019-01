AirBank umožní napojit do internetového bankovnictví účty jiných bank | E15.cz

Zatím si můžete přidat účet České spořitelny a Equa bank, připravuje se dalších devět bank. V tuto chvíli uvidíte zůstatek a historii, do budoucna se počítá i se zadáváním plateb.

AirBank umožní svým zákazníkům spravovat účty cizích bank v internetovém bankovnictví a v aplikaci My Air. V praxi to vypadá tak, že vám v přehledu účtů přibude další, u kterého uvidíte zůstatek i historii plateb. Banka slibuje, že časem budete moct z těchto účtů v jiných bankách zadávat přímo od AirBank i platby.

Aktuálně můžete přidat účty vedené v České spořitelně nebo u Equa bank. V blízké budoucnosti přibydou ČSOB, Fio banka, ING, Komerční banka, mBank, Moneta, Raiffeisenbank, Sberbank a UniCredit Bank.

Stačí se přihlásit do internetového bankovnictví a účty si tam propojit. Provedete to v části Nastavení / Aplikace / Přidat účet z jiné banky. Za pár dnů (po aktualizaci) bude tato možnost i v aplikaci My Air – v menu hledejte možnost Účty v jiných bankách.