Aplikace MP Home vám umožní zřídit si stavební spoření online. A nejen to | E15.cz

Stavební spoření patří pořád mezi must have finanční produkty pro každého, kdo si plánuje pořídit nové bydlení, a to brzy, nebo ve výhledovém horizontu několika let. Též pro každého, kdo ví, že jej čeká rekonstrukce. Což jsme ve výsledku nakonec všichni, protože zlepšování našeho bydlení je neustálý proces. Chcete si zřídit stavební spoření? Stavební spořitelna Modrá pyramida vám to umožní prostřednictvím své online aplikace MP Home. Součástí jsou rovněž další služby.