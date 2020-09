Co uděláme v případě krize? Sáhneme do úspor | E15.cz

Uspořené peníze jsou pro nás důležité. V době krize to platí dvojnásob. Právě na úspory spoléhá více než polovina Čechů i v případě druhé vlny Covid-19. Do 10 tisíc má naspořeno třetina Čechů. Vhodné rezervy má ale jen menší procento lidí. Tvrdí to výzkum společnosti Provident Financial a společnosti NMS Market Research.