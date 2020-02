Co udělat s volnými penězi? Možností je peníze dát do stavebka a podílových fondů | E15.cz

V oblasti financí Češi nedělají dobře, když nechávají svoje úspory v bance na běžném účtu. A takových není málo, jinak by totiž v bankách nemohlo být na běžných účtech přes bilion korun.

Průměrný úrok za uložené peníze na bankovním účtu se u většiny tuzemských bank pohybuje těsně nad nulou. Nepozorní klienti dokonce ještě v dnešní době platí bance za to, že u ní mohou mít vedený účet. Některé, zejména ty větší banky, si pak stále troufají účtovat poplatek například za příchozí a odchozí platby.

Měsíčně se tak celkový stržený poplatek bankou může pohybovat i kolem 150 až 200 korun. A to i v takových případech, kdy tam majiteli účtu stabilně leží vyšší suma peněz.

Není žádnou výjimkou, když mají lidé běžně na účtech sumy kolem 200 a více tisíc korun. Za ně přitom dostanou roční úrok v řádu několika desítek korun, který stát navíc ošetří 15procentní srážkovou daní z výnosu. Což v praxi není nic jiného než záporný výnos.

Spořicí účty a úroky

O něco lepší situace je u spořicích účtů. Ale ani ty v drtivé většině nepokryjí inflaci. Úročení vložených peněz na spořicím účtu se u bank obvykle pohybuje okolo 1 procenta za rok. A často ještě za předpokladu splnění několika podmínek, jako je například několik výběrů kartou do měsíce. Připsaný úrok, stejně jako u běžného účtu, taktéž podléhá srážkové dani z výnosu.

Tip: Vyberte si ten nejvýhodnější spoříci účet

U spořicích účtů je dnes stejně jako u běžných účtů minimální zhodnocení. Tedy výnos, který nepokryje ani inflaci. A to znovu znamená každoroční ztrátu. Existují přitom výhodnější způsoby, než je běžný nebo spořicí účet.

Stavební spoření jako první volba

Lidem, kteří mají volné peníze, a nechtějí se pouštět do žádných finančních experimentů, doporučuji stavební spoření.

Hlavním důvodem je to, že jde o státem podporovaný produkt, díky čemuž nemá konkurenci. Maximálního výnosu klient dosáhne při předplacení si částky 120 000 korun. Tak klient docílí nejvyšší možné státní podpory 2 000 korun za rok.

Výhodou je i to, že stavební spořitelna peníze zúročí ještě jedním procentem k příspěvku od státu.

Podílové fondy jako druhá volba

Stavební spoření však má své limity. Zejména pak v maximální výši podpory od státu a v tom, že peníze člověk musí spořit šest let, aby o podporu nepřišel.

To znamená, že část ze svých peněz bych dala do stavebního spoření a další dala do podílových fondů. Ideálně pak těch, které jsou bez vstupního poplatku a lze s nimi bezpečně investovat na kratší časový horizont. Výhoda fondů je i v tom, že peníze z nich lze kdykoli stáhnout.

Tip: Nenechávejte svoje úspory ladem. Investujte!

Samozřejmě, že při volbě konzervativního fondu se jedná stále o investici, která s sebou může přinést i výkyvy hodnot investovaných peněz směrem dolů. V dnešní době ale není moc jiných možností z hlediska klasických finančních produktů.

Autorka je finanční poradkyní skupiny Partners.