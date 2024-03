Investiční specialista radí: Zajistěte se na důchod s DIP

Na českém trhu se od ledna 2024 můžete setkat s novinkou v oblasti penzijního zabezpečení. Jedná se o DIP – dlouhodobý finanční produkt, státem podporovanou formu investování, která pomůže se zajištěním na důchod. O co se přesně jedná a jaké benefity DIP nabízí, nám přiblíží Ing. Jakub Šroler, CEO obchodníka s cennými papíry Mercurius Pro o.c.p., a.s.

V dnešní době, kdy je zajištění na penzi vzhledem k demografickému vývoji společnosti diskutovaným tématem, představuje DIP optimální řešení. Díky němu totiž můžete dosáhnout vyšších výnosů, než je tomu u běžného penzijního spoření.

DIP umožňuje pravidelné investování do široké škály rozličných investičních instrumentů, jako jsou akcie, hotovost, ETF (burzovně obchodovatelné fondy), podílové fondy a burzovně obchodované dluhopisy. Do čeho budou peníze investovány, určuje sám klient. To je hlavní rozdíl oproti klasickému penzijnímu spoření, v DIP si klient může zvolit konkrétní akciové tituly. Výjimku tvoří zlato, kryptoměny, deriváty a pákové produkty, které zde být nemůžou. V rámci penzijního připojištění jste omezeni jen fondy, které nabízí daná společnost.

Hlavní myšlenkou DIPu je motivovat k budování zajištění na důchod a nabídnout alternativu ke klasickému penzijnímu spoření. Podmínkou je věk 18 a více a být daňovým rezidentem v Česku.

Uveďme si příklad, kdy se klient Mercurius Pro o.c.p., a.s. v rámci DIP rozhodne investovat do indexu S&P 500. Jedná se o investici do 500 největších, na burze obchodovaných podniků v USA, mezi které se řadí například Apple, Netflix, Amazon a mnoho dalších velikánů. Průměrný výnos tohoto indexu činí od jeho založení 10,17 % ročně, výnos mezi lety 2011 -2023 byl celých 373 %. Při investici v dlouhodobém časovém horizontu navíc nemusíte mít obavy ze ztráty. Při investici na dobu 20 a více let se pravděpodobnost blíží nule.

Podívejme se na reprezentativní příklad:

· Doba investice 30 let

· Počáteční vklad 200 000 Kč

· Pravidelný vklad 4 000 Kč

· Investice provedena do ETF "Americké akcie S&P 500"

Za 30 let vložíte celkem 1 640 000 Kč. Vaše investice bude mít očekávanou hodnotu 17 931 001,81 Kč.

Pokud vás DIP zaujal, určitě zvažujete jeho plusy a mínusy v porovnání s penzijním spořením. Zde je třeba zmínit, že u DIP, na rozdíl od penzijního spoření, nezískáte státní příspěvek. Ten vám však může vykompenzovat vyšší výnos a možnost využití příspěvku od zaměstnavatele ve výši až 50 000 Kč ročně. Pro zaměstnavatele je DIP výhodný, protože z příspěvků pro svého zaměstnance neodvádí sociální a zdravotní pojištění.

Využít můžete také snížení daňového základu do výše 48 000 Kč ročně. To může znamenat roční úsporu na daních až 7 200 Kč. Mějte však na paměti, že pro získání daňových výhod je třeba dodržet podmínku trvání investice do DIP minimálně 10 let a alespoň do 60 let věku. Pokud tato podmínka nebude dodržena, musí střadatel daňové výhody vrátit.

Můžeme si to ukázat na příkladu. Při měsíční investici 5 000 Kč (celkem 60 000 Kč ročně) je možné využít maximální odpočet 48 000 Kč ročně a tak ušetřit na daních zmiňovaných 7 200 Kč (což je 15 % ze 48 000 Kč).

Nutno podotknout, že výnosy z investic v rámci DIP se daní a platí u nich časový i hodnotový test. Chcete-li se vyhnout daňové povinnosti, existují právě 2 možnosti. Buď prodávat ročně akcie v hodnotě do 100 000 Kč, nebo akcie držet minimálně 3 roky.

Pokud byste potřebovali peníze vybrat dříve, ani to není problém a můžete tak učinit kdykoliv. Budete však muset zpětně vrátit daňovou podporu za posledních 10 let. To platí i v případě, že vyberete jen část prostředků.

Hranicí pro výběr prostředků z DIP je 60 let a splnění 10leté lhůty. Je možné vybrat vše najednou, zákon výběry nijak neomezuje.

Jestliže nad touto formou zajištění na důchod uvažujete, nejsnadnější cestou je obrátit se přímo na emitenty DIP, kteří jsou pod dozorem a s licencí ČNB. Například v Mercurius Pro o.c.p., a.s. tento produkt nabízí od začátku března. Jejich kvalifikovaní poradci vám rádi pomohou se založením, výběrem portfolia, případně zodpoví jakékoliv další dotazy.

Na jejich webu naleznete také kalkulačku, pomocí které si na základě délky plánované investice, měsíční investované částky a zvoleného investičního nástroje můžete vytvořit představu o budoucím vývoji potencionální investice.

