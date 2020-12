Přizpůsobit se. Tak velí dnešní doba. Co na to ERP systémy? | E15.cz

Rok 2020 se zapíše do historie hodně tučným písmem. A kéž by zůstalo jen u tohoto roku. Šíření onemocnění covid-19 ovlivnilo životy lidí i firem. Výjimky se hledají těžko. Jak může pomoct ERP systém? A jaký je stěžejní požadavek dnešní doby právě na informační systémy? Odpovědi přináší ředitel oddělení podpory ERP systému Solitea Vario Jiří Dvořák.

ERP systém Solitea Vario je na trhu od roku 1995. Dají se události poslední doby a dopady šíření koronaviru k něčemu přirovnat?

Zažili jsme toho už hodně, to je pravda. Ale něco podobného? Těžko. Což ale samozřejmě platí nejen pro oblast účetních programů, CRM softwarů, ERP systémů apod. Napadá mě snad trochu jiné přirovnání…

Povídejte…

Pro firmy to byla taková prověrka. Hodně nečekaná ale zároveň extrémně důležitá. Jako když ve škole přišel učitel do třídy a bez předchozího upozornění ohlásil, že se jde psát písemka a člověk nebyl připravený. Ten pocit zmaru si pamatuje snad každý. Jen v tomto případě nešlo o běžnou písmenku. Tohle byla rovnou maturita.

Co rozhodovalo o úspěchu firem v této prověrce?

To je hodně široké téma. Ale pohledem ERP systému se dá vypíchnout jeden základní předpoklad.

Že by vzdálený přístup do informačního systému?

Ve spojitosti s home office tohle napadne každého, mít dostupná data ze systému, i když nejsem zrovna v kanceláři. Ale ještě důležitější vidím, aby se ERP systém uměl přizpůsobit.

Je to pro svět informačních systému ale něco nového? Nebyla důležitá customizace i před pandemií koronaviru?

Souhlasím, customizace byla častým požadavkem už v době, kdy jsme slovo „koronavirus“ ani neznali. Ale to bylo ve spojení s implementací ERP systému, kdy firmy chtěly nasadit software s úpravami na míru.

Jaký rozměr tedy v tomto duchu přinesl covid-19?

Firmy musely reagovat změnou procesů. Myslím tím například nové obchodní modely, změny prodejních strategií či dodávky zboží. A najednou jsme u ERP systému jako nástroje, který pomáhá celou firmu řídit. Jejich variabilitu a schopnost rychle se novým procesům přizpůsobit vnímám jako klíčový požadavek, který musí ERP systémy splnit. Protože to nakonec rozhodne, jestli systém firmě pomůže, nebo ji naopak bude brzdit.

Můžou na tento nový požadavek obecně IT systémy nějak reagovat?

Variabilita, nebo chcete-li přizpůsobitelnost, musí být od začátku integrální součástí architektury systému, skutečně přizpůsobitelné chování nelze do systému dodatečně jen tak naroubovat.

Jak jste se s tím tedy vypořádali u vás?

U nás je variabilita organickou vlastností systému, odráží ji i samotný název produktu, a je to jeden z hlavních důvodů, proč si nás firmy vybírají. Naši zákazníci vědí, že se umíme přizpůsobit jejich firemním procesům, a ne že se oni budou muset přizpůsobit nám. Navíc v době covidu je vše umocněno tím, že se změny dělají hodně rychle a my na to musíme umět reagovat.

To zní skoro jako byste čekali, že můžou přijít události, které budou vyžadovat rychlé změny?

Tak to samozřejmě není. Spíše od začátku věříme, že každá firma má svoji konkurenční výhodu, která je často promítnutá právě do speciálních firemních procesů. Proto jedinou úspěšnou cestu vidíme v tom, aby se ERP systém přizpůsobil fungování dané firmy. Za vším je snaha zobrazit svět firmy v ERP systému. Vnímáme to tak, že firmám dáváme svobodu.

A dnes si vlastně ověřujeme, že jsme zvolili správný směr.