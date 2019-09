RSTS nabízí stavební spoření bez poplatku za uzavření | E15.cz

Nulový poplatek za sjednání spořicí smlouvy platí pro cílovou částku 200 000 korun. To znamená, že klientům na poplatku ušetří 2 000 korun. Akce se vztahuje na spořicí tarif pro dospělé nad 26 let i na tarif pro děti a mladé do 25 let.

„Začátek podzimu je ideální doba ke sjednání stavebka, protože do konce roku, kdy je třeba na účet stavebního spoření poslat lehce přes 20 000 korun pro získání plné státní odpory, je ještě celkem dost času,“ říká Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

Celkový výnos stavebka od RSTS je při započtení plné státní podpory 2 000 korun u tarifu pro děti a mladé do 25 let lehce pod 4 procenta ročně, u tarifu pro dospělé nad 26 let činí až 3,8 procenta ročně.