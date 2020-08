Srovnání spořicích účtů: Na jakou úrokovou sazbu nyní dosáhnete? | E15.cz

Banky se shodují, že zájem o spořicí účty je velký. „Je nesporné, že epidemie koronaviru v české populaci znovu oživila zájem o spoření a tvorbu, respektive posilování finanční rezervy, kterou jednotlivci nebo domácnosti mají. Podpůrným faktorem byly dočasně omezené možnosti, jak a kde utrácet peníze. Oboje vedlo k tomu, že bilance klientů jak na spořicích, tak na běžných účtech rostou. Současně s tím pozorujeme zvýšený zájem nových, ale i stávajících klientů o atraktivní spořicí produkty,“ uvádí Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank.

To potvrzuje i Česká spořitelna. Stejně jako v předchozí finanční krizi v roce 2008 i současná krize koronavirová způsobila v meziročním srovnání nárůst depozit v bance. V loňském roce Spořitelna hlásila za první pololetí nárůst úspor klientů o 5 procent. V letošním roce to byl nárůst dvojnásobný. Tedy o 10 procent.

Úroky jsou ale nižší

Přestože úroky na spořicích účtech byly už dříve nízké, některé banky dál snižovaly. Důvodem bylo výrazné snížení sazeb Českou národní bankou. Například Air bank snížila v červnu úrokovou sazbu z 0,8 procenta na 0,6 procenta u vkladu do 250 tisíc.

I ČSOB snižovala úroky. Už v květnu. Momentálně má banka Spoření s bonusem se sazbou 0,5 procenta pro vklady od 500 tisíc do 1 milionu.

„Klienti si mohou založit Duo Profit, který kombinuje zvýhodněný spořicí účet se sazbou 1,5 procenta v případě, že klient zároveň minimálně stejnou částku investuje do vybraných fondů,“ říká Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

Bonusovou úrokovou sazbu snižovala i Raiffeisenbank. Z 1 procenta na 0,6 procenta při vkladu do 150 tisíc.

U UniCredit bank (0,05 procenta pro zůstatky do 499 tisíc) zůstaly úroky zatím beze změny. To samé platí u České spořitelny (aktuální sazba je 0,2 procenta). Zajímavý úrok na spořicím účtu má mBank. U vkladu do 100 tisíc je úrok 1,2 procenta (mSpoření).

Banka produkt maximální úrok (p.a.) Komerční banka KB Spořicí konto Bonus Invest 2 procenta ČSOB Duo Profit 1,5 procenta (počáteční vklad 30 tisíc) Poštovní spořitelna Duo Profit 1,5 procenta (počáteční vklad 30 tisíc) mBank mSpoření 1,2 procenta Equa bank Spořicí účet HIT 1 procento Hello bank! Hello spořicí účet 1 procento INB Bank ING Konto 1 procento (první tři měsíce) Raiffeisenbank Spořicí účet XL s bonusem 0,6 procenta Air Bank Spořicí účet s bonusovou sazbou 0,6 procenta Banka Creditas Spořicí účet+ 0,5 procenta Moneta Money Bank Spořicí účet 0,5 procenta Sberbank Fér spoření Plus 0,45 procenta Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ 0,4 procenta Expobank Expo spořicí účet 0,3 procenta Česká spořitelna Spoření ČS 0,2 procenta Fio banka Fio konto 0,05 procenta UniCredit Bank Spořicí účet Prima 0,05 procenta Oberbank Spořicí účet Limit 0,05 procenta (počáteční vklad 30 tisíc)

Češi chtějí spořit. Zájem roste i o podílové fondy

„Platí, že po zhruba měsíčním propadu růstu investic, způsobeném šokem z rychlého příchodu karantény, roste zájem Čechů také o investování zejména skrze podílové fondy, protože investice pochopitelně přinášejí efektivnější zhodnocení finančních prostředků než spořicí účty. V tuto chvíli je objem finančních prostředků, které naši klienti zhodnocují na spořících účtech a v investičních produktech typu podílových fondů v podstatě vyrovnaný, 209 miliard na spořicích účtech a 196 miliard v investičních produktech,“ komentuje Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.