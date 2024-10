iPhone není pouze prostředek k placení na straně zákazníka, ale nově také na straně obchodníka. Ten může telefonem nahradit klasický bezkontaktní platební terminál. Je to možné díky službě Tap to Pay, kterou Apple nově rozšiřuje do České republiky a na několik dalších trhů v EU. Obchodníci nebudou ke zprovoznění potřebovat žádný další hardware, vystačí si pouze se svým iPhonem (Xs a novějším) a aplikací jednoho ze zprostředkovatelů plateb.

Článek vyšel na webu MobilMania.cz.