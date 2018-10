Čekají nás další volby: Kde v zahraničí volí nejvíce Čechů? | E15.cz

Současná právní úprava volebních zákonů umožňuje občanům České republiky volit přímo v zahraničí pouze ve dvou ze šesti druhů voleb, a to ve volbách do Poslanecké sněmovny (od voleb 2002) a volbě prezidenta republiky (od roku 2013). Zatímco při volbě prezidenta je celá republika jedním volebním obvodem, ve volbách do Poslanecké sněmovny je zahraničí losem Státní volební komise podřazeno k některému z krajů.

„V zahraničí došlo za šestnáct let dohromady k devíti hlasováním. Nejvíce okrsků v zahraničí (110) bylo otevřeno při prezidentské volbě v roce 2018, naopak na nejméně místech v zahraničí (102) se hlasovalo při volbě prezidenta v roce 2013,“ uvádí měsíčník Statistika&My.

Nejvíce se volí z Evropy

Nejméně volebních okrsků má Austrálie a Oceánie. Zde se volilo jen v Sydney a Canberre. Například v Africe mohli voliči v průběhu času hlasovat dohromady na osmnácti místech kontinentu, z toho jen na osmi z nich při každém hlasování. Na úplné špici je Evropa. Zde bylo 50 volebních okrsků. V Austrálii 46. Z toho vyplývá, že většina voličů, kteří chtějí volit i v zahraničí, volí v Evropě.

„Absolutní rekord z hlediska počtu vydaných úředních obálek během jednoho hlasování náleží rovněž Londýnu, kde jich bylo při letošním druhém kole volby prezidenta vydáno 2 260,“ uvádí Statistika&My.

V zahraničí větší účast než v Česku

Volební účast při volbách v zahraničí bývá obvykle vyšší než na území Česka. Je to dáno volebním procesem, kdy občan volící v zahraničí musí podniknout kroky před samotným hlasováním. Je potřeba, aby se volič zapsal do zvláštního seznamu voličů při zastupitelském úřadu. Druhou cestou je požádat o voličský průkaz. Právě proto existují volební okrsky v zahraničí, kde volební účast zpravidla dosahuje 100 procent. Takovým okrskem je třeba Vatikán.