Češi jsou ochotni dojíždět za prací maximálně 20 minut | E15.cz

Maximálně 20 minut. To je čas, který polovina z nás stráví cestou do zaměstnání. Jelikož pracovní trh je momentálně pro zaměstnance příznivý, můžeme si dovolit práci vybírat. Díky tomu se zkrátily cesty do práce. Meziročně totiž klesl o 14 procentních bodů podíl těch, kteří dojíždějí 30 a více minut. Vyplývá to z analýzy pracovního trhu ČR personální agentury Grafton Recruitment.

Vzdálenost je pro nás důležitá

To, jak to máme do práce daleko je pro nás stále důležitým argumentem pro přijetí pracovní nabídky. „Dlouhodobý převis nabídky pracovních míst nad poptávkou způsobil, že si lidé začali vybírat zaměstnavatele i dle jiných aspektů než jen podle mzdy. Za poslední rok vidíme, zejména v případě kancelářských profesí, výrazný nárůst zájmu o lokalitu zaměstnavatele. Dlouhé cestování do práce dokáže vyvážit jen výraznější navýšení mzdy. Například nabídka zaměstnání s dobou dojezdu 60 minut bude pro většinu lidí stejně atraktivní, jako nabídka vzdálená 30 minut jen v případě, že nabízená mzda bude alespoň o pětinu vyšší,“ uvedla Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.

I dělnické profese se ohlížejí na délku dojíždění, důležité pro ně ale je, zda dostanou smlouvu na dobu neurčitou. Tu upřednostní před krátkým dojezdem.

Stěhování za prací netáhne

Za prací bychom se stěhovali opravdu jen v krajních případech. Během své kariéry se kvůli pracovnímu místu stěhovalo jen 26 procent dotázaných. Nejčastěji to byli vysokoškoláci. 56 procent lidí, kteří se v průběhu své kariéry stěhovalo, se přesunulo do jiného kraje v rámci České republiky, dalších 19 procent potom změnilo místo bydliště v rámci kraje a 13 procent v rámci okresu.