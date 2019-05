Dluh Čechů meziročně poklesl, nejvyšší průměrný dluh mají Pražané | E15.cz

Průměrný dluh českých dlužníků meziročně poklesl o 1200 korun, konkrétně na 28 500 korun. Více jsou zadlužení muži (53 procent dlužníků). Muži si také půjčují vyšší částky (v průměru téměř 30 000 korun). Přesto se podle analýz společnosti Kruk za posledních pět let zadlužení Čechů snižuje.

V roce 2014 byl průměrný dluh ve výši 41 000 korun. Nejmenší dluh jsme měli v roce 2016, kdy to bylo 25 700 korun. V roce 2017 se výše průměrného dluhu opět zvýšila na 29 700 korun.

Nejvíce zadlužení jsou v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji je bezmála 16 procent českých dlužníků. A to s průměrným dluhem 26 800 korun. V závěsu je s 12 procenty Ústecký kraj s dluhem 26 300 korun. V Praze sice najdeme jen 7 procent dlužníků, jejich dluh je ale nejvyšší v celé České republice – 31 700 korun. V Karlovarském kraji je tato částka jen o málo nižší, 30 700 korun. Z tohoto kraje pochází jen 3 procenta dlužníků.

„S výjimkou roku 2017 se zadlužení Čechů postupně snižuje, což může souviset s dobrou ekonomickou situací České republiky a rekordně nízkou nezaměstnaností. Vysoké zadlužení Pražanů může být důsledkem vyšších životních nákladů. Češi se zadlužují zejména v produktivním věku, kdy mají ještě dostatek času svoje závazky splatit z příjmů ze svého zaměstnání,“ uvádí Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti Kruk.

Nejčastější zadlužení je v produktivním věku

V Čechách se nejčastěji zadlužujeme ve věku mezi 35 a 44 lety. Do této skupiny zároveň spadá 27 procent dlužníků. Průměrný dluh je více než 29 000 korun.

Věkové kategorie 25–34 let a 45–54 let reprezentují každá kolem 23 procent dlužníků. Jen 2 procenta dlužníků, s průměrným dluhem 13 000 korun, je ve věku 18 až 24 let. Přes 9 procent dlužníků je již v postproduktivním věku a stále přitom průměrně dluží bezmála 29 000 korun.

Podle Žaludové zadlužení lidí v postproduktivním věku často znamená nutnost hledat si i v penzi zaměstnání, nebo výrazně snížení komfortu života pro lidi, kteří nemají dodatečný příjem. Problémem je také kumulace dluhů, kdy jsme zjistili, že každý pátý dlužník má více než jeden dluh, a dokonce není výjimkou mít 5 a více různých dluhů.