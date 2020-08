Expert: Kontroly podnikatelů teď budou častější  | E15.cz

Jak časté jsou nyní kontroly z finančních nebo živnostenských úřadů?

Poměrně časté. Úřady si čísla a data hlídají. Máme jen zlomky informací. Tak třeba u EET provede finanční a celní správa asi 200 kontrol denně. Okresní správy sociálního zabezpečení ročně provedou kolem 100 tisíc kontrol u zaměstnavatelů, což vychází na 400 kontrol denně. Státní inspekce práce jen za první polovinu roku 2019 při 12 tisících kontrolách zjistila 17 tisíc nedostatků a uložila přes 2 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 186 milionů korun. Že na podnikatele přijde kontrola, tedy není výjimečné.

Můžete být konkrétní? S jakými pochybeními jste se ve své praxi setkal?

Pro podnikatele bývají překvapivé situace, které si ani v nejhorším snu neumí představit. Znám třeba příběh podnikatele, který si zakládal novou firmu ve stavebním oboru a chtěl od svého bývalého zaměstnavatele získat potvrzení, že má ve stavebnictví praxi. Když pak ale úřad doložené potvrzení kontroloval, zjistil, že daná firma, tedy ta, jež potvrzení poskytla, vůbec nemá zapsanou živnost na provádění staveb, a tak na sebe vydaným potvrzením prozradila, že ji provádí neoprávněně. V podobných situacích podnikateli pak hrozí pokuta až do výše 750 tisíc korun. Varování v sobě nese i případ podnikatele z Prostějova, který vedle servisování výrobních zařízení výjimečně prováděl i jejich montáže. Ale na ty se jeho živnost nevztahovala. Výdělky sice řádně danil a zdánlivě tak bylo vše v pořádku, ovšem jen do chvíle, než na tuto skutečnost ,upozornil‘ jeden zákazník. Případu se ujal živnostenský úřad a následně i policie. Muži hrozila nejen pokuta v řádu statisíců, ale také vězení. Přestože vše nakonec – i díky dobré práci advokátů – dopadlo pro podnikatele dobře, stálo ho to mnoho času, úsilí a nervů.

S jakými nejčastějšími potížemi se nyní – v čase, kdy se z koronavirové krize vzpamatováváme – potýkají drobní podnikatelé a živnostníci?

S velkou nejistotou, protože nemají jistotu konzistentnosti státního aparátu. Vezměte si, že podnikatelé dlouho vůbec nevěděli, jestli je stát podpoří. A teď se vynořují nové kauzy, například ohledně tlaku na podnikatele ze strany finančních úřadů.

Jaká je v podnikatelském prostředí nálada?

Špatná. Nejde jen o to, že podnikatelé se musí otáčet, aby výpadky příjmu dohnali, ale navíc jim stát šlape na paty. Tak například ti, co si zažádali a dostali kompenzační bonus, nyní od finančních úřadů dostávají dopis, aby vše ještě jednou zvážili a případně podporu vrátili. V médiích se objevila kauza, jež upozornila na to, že úředníci dostávají shora nařízeno, že musí vydat určitý počet zajišťovacích příkazů nebo udělat jistý počet dražeb zabaveného majetku.

Překvapila vás existence těchto kvót?

Vůbec mě nepřekvapila, protože jsme se v naší praxi s touto informací – opatrně formulovanou ze strany úředníků – setkávali napříč celou republikou.

Co podle vás bude dál?

V době, kdy schodek rozpočtu šplhá do astronomických výšin, lze očekávat, že zaklekávání na podnikatele poroste a stát přitvrdí. Jak mi nedávno naznačilo pár protřelých právníků, kteří už několik krizí zažili, tak po té současné bude stát hledat peníze všude možně. Tlak na „výkon“ úředníků se rapidně zvětší. Bohužel to nejvíc odnesou nepřipravení podnikatelé. Už jste zmínil, že finanční úřad vyzývá podnikatele, kteří obdrželi kompenzaci, aby zvážili, zda ji nevrátí. Co mají dělat?

Těžko říci, neznám konkrétní detaily. Nicméně co vím, tak finanční úřad vyžaduje vrácení pomoci i v případech, kdy podnikatel, kterému ze dne na den skončilo podnikání, šel na brigádu, aby uživil rodinu. Z pohledu úřadu tak měl příjem, byť pro podnikatele to byl příjem malý, který mu nestačil. Za mě je to špatně, protože stát vlastně trestá někoho, kdo se snažil pomoci si sám.

Zkuste shrnout, jaká práva a jaké povinnosti podnikatel obecně má. A existují organizace, které mu pomohou, když se setká se šikanou?

Asi nejlépe vše vystihuje přísloví: Očekávej to nejlepší, připrav se na nejhorší. Tedy když podnikatel ví, co může čekat a připraví se na to a samozřejmě má vše v pořádku, pak má při kontrolách vysokou šanci, že jimi projde bez problémů. Pokud nějaký problém nastane a podnikatel má pocit, že neoprávněně, pak je dobré mít po ruce schopné lidi – zejména advokáta a daňového poradce. Bohužel, dosud většina podnikatelů do sporů se státem jít nechtěla a raději zaplatila pokutu. Nicméně v poslední době se to naštěstí mění – podnikatelé se nebojí bránit se u soudu a ty jim v mnoha případech dávají za pravdu.

Vím, že toho bude asi mnoho, ale pokud byste měl vybrat jednu radu pro podnikatele, tak jaká by to byla?

S ohledem na rozsudky soudů v poslední době, bych vybral tento bod: Nahlížejte do spisu.

Součástí spisu o vaší firmě jsou totiž veškeré písemnosti související s kontrolou. Můžete z něj třeba zjistit, jestli během kontroly nedochází ke zbytečným a neodůvodněným průtahům. Dozvíte se také, jaké důkazní prostředky proti vám kontrolor – především u daňové kontroly – shromáždil. Nahlížet do spisu můžete kdykoliv během pracovní doby úřadu a totéž platí i o pořizování kopií. Poté, co se s příslušným spisem seznámíte, můžete v případě potřeby lépe formulovat svou strategii a odpověď úřadu.