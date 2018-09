Hlídáte si zdraví? Ušetříte až třetinu z pojistného | E15.cz

V České republice působí desítky pojišťoven. Z dostupných informací lze zjistit, že pouze pět poskytuje nekuřákům slevu z pojistného na pojištění smrti, invalidity či závažných onemocnění. Konkrétně se jedná o následující pojišťovací instituce:

Allianz

Metlife

Maxima pojišťovna

Pojišťovna České spořitelny

Uniqa

Není to nic neobvyklého, v některých zemích se používají úmrtnostní tabulky rozdělené zvlášť pro kuřáky a nekuřáky, což lépe vystihuje zdravotnické statistiky a snižuje solidaritu pojištění. Kouření cigaret zvyšuje nejen riziko rakoviny plic, ale téměř všech typů rakovin. Podle statistik mají kuřáci rovněž vyšší pravděpodobnost úmrtí. Pojišťovny takto motivují klienty ke zdravému životnímu stylu, aby u nich podporovaly prevenci vzniku těchto onemocnění.

Kdo je pro pojišťovny nekuřák?

Definice nekuřáka se mezi pojišťovnami různí. Jednoduchou definici má například Uniqa, podle níž je nekuřákem ten, kdo nekouří minimálně jeden rok před sjednáním pojištění.

Pojišťovna České spořitelny je konkrétnější a za kuřáka považuje aktivního konzumenta nikotinu v jakémkoliv množství a podobě (cigarety, doutníky, dýmky, e-cigarety, žvýkací tabák apod.) během předchozích 24 měsíců před sjednáním pojištění. Obdobnou definici mají pojišťovny Allianz a Maxima, ale těmto pojišťovnám postačuje na rozdíl od Pojišťovny České spořitelny nekouřit pouze jeden rok.

Naopak pojišťovna Metlife je přísnější a požaduje, aby pojištěný nekouřil minimálně tři roky. U všech pojišťoven pochopitelně platí: pokud pojištěný klient začne znovu kouřit, musí to pojišťovně oznámit a přichází o slevu. Pokud by „návrat k nikotinu“ nenahlásil a došlo k pojistné události, krátila by pojišťovna výši plnění.

Kolik ušetříte?

Výše slevy a podmínky pro její získání se různí. Například pojišťovna Metlife poskytuje slevu za nekouření, a to bez dalších podmínek. Většinou však pojišťovny kromě nekouření požadují, aby zájemce o pojištění nebyl současně obézní, popřípadě se neléčil s vysokým krevním tlakem. Nejnižší sleva z pojistného, a to ve výši pět procent, poskytuje pojišťovna Maxima.

Nejvyšší slevu poskytují Allianz (22 procent z pojistného pro nekuřáky a 5 procent za nízké BMI) a Pojišťovna České spořitelny (26 procent z pojistného). Uniqa poskytuje slevu ve výši 25 procent a pojišťovna Metlife 20 procent.

Konečnou výši pojistného ovlivňuje samozřejmě řada další aspektů, nejen zdravý životní styl, ale také pojistná částka, věk či zdravotní stav. Nicméně kuřák nemůže očekávat u pojišťoven, které dávají slevu nekuřákům, nízkou cenu pojištění.

Slevy za zdravý životní styl

Některé pojišťovny, které nemají zvýhodnění pro nekuřáky, poskytují jiné formy slev související se zdravím. Jde například o slevu za odpovídající hodnotu BMI (index tělesné hmotnosti). Těmto klientům poskytuje slevu ve výši pěti procent třeba pojišťovna Axa.

Štědřejší je v tomto ohledu pojišťovna Aegon se slevou 15 procent z rizik smrti a invalidity za provozování sportu nebo dárcovství krve. Toto je nutné doložit dokladem po dobu tří let trvání pojistné smlouvy, pak již je sleva automaticky uplatňována do konce pojištění. Kromě toho je možné u této pojišťovny získat další slevu pět procent za závazek absolvování předepsaných preventivních prohlídek (praktik, zubař, případně gynekolog).

Obdobně pojišťovna Metlife uplatňuje slevu za pravidelné preventivní prohlídky (až 15 procent u pojištění smrti, až 10 procent u pojištění invalidity a závažných onemocnění). Kdo tedy nekouří a účastní se preventivních prohlídek, získá u této pojišťovny nejvyšší slevu.

Autor je pojistným analytikem společnosti Broker Trust.