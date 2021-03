Jak na výpověď nájmu, pokud máte finanční problémy | E15.cz

V loňském roce platil zvláštní zákon, který zakazoval pronajímatelům dát nájemci výpověď, pokud dlužil nájemné splatné v období od 12. března do konce července 2020. Platilo to pouze pro nájemníky, kteří se dostali do finančních problémů díky pandemii. Neznamená to ale, že by nájemce nájem nemusel zaplatit. Tuto povinnost musel splnit do konce roku 2020. Pokud tak neučinil, musí nyní dát výpověď. dTest radí, jak na to.