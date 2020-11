Kompenzace za zrušené kulturní akce: Možná až na podzim 2022 | E15.cz

Pomůže nový zákon

Cílem nového zákona, který se začal projednávat na jaře, bylo zabránit případným krachům pořadatelů nejrůznějších kulturních akcí. „Tento právní předpis obsahuje takzvanou ochrannou dobu, během které je odložena povinnost pořadatele vrátit uhrazené vstupné za zrušenou akci. Pokud se tedy pořadatel rozhodne vystavovat poukazy, nemůže zákazník žádat okamžité vrácení vstupného. Poukazy jsou platné po dobu trvání ochranné doby a musejí být minimálně v hodnotě uhrazeného vstupného,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

V říjnu přišla další změna

Na konci října parlament ve stavu legislativní nouze rozhodl, že pořadatelé kulturních akcí mohou vrácení vstupného odložit až do podzimu 2022. Došlo tedy k prodloužení ochranné doby o jeden rok. Novelizace se týká všech kulturních akcí, které se měly konat až do konce září 2021.

„Zákazníci, kteří si tedy zakoupili vstupenky na kulturní akce s původním termínem konání do 30. září 2021, mohou pořadatele těchto akcí požádat až do 31. prosince 2021 o vydání poukazu na jinou kulturní akci. Uplatnit poukaz pak mohou na akce s termínem konání do 31. října 2022. Pokud toho nevyužijí, mají následně nárok na vrácení peněz, a to do 14 dnů od skončení ochranné doby,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Pořadatel musí jednat podle zákona

Pokud nebude pořadatel komunikovat, bude nečinný, zákon umožňuje dřívější skončení ochranné doby. Pořadatel musí zákazníkovi poukaz vydat do jednoho měsíce od požádání. Nebo může nabídnout vstupenky na náhradní akci do šesti měsíců od vydání poukazu. Jestliže pořadatel nebude postupovat, jak mu zákon ukládá, a ochranná doba skončí dříve, musí zákazníkovi vrátit peníze do 14 dnů od jejího skončení.

Výjimka

„Zvláště zranitelné skupiny zákazníků mohou poukaz odmítnout a požádat pořadatele o vrácení uhrazeného vstupného. Mezi tyto skupiny patří zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a samoživitelky nebo samoživitelé,“ vyjmenovává Eduarda Hekšová.