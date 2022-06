Limit pro povinné přihlášení k DPH se zdvojnásobí. Podnikatelé změnu vítají | E15.cz

Změna povinného limitu pro přihlášení k DPH má platit od 1. ledna 2023. „Limit jednoho milionu korun je starý 18 let a od té doby markantně narostla cenová hladina. Existuje celá řada podnikatelů, kteří by ještě nedávno při stejném rozsahu ekonomické činnosti neměli povinnost se k DPH registrovat, ale kvůli zvýšení cenové hladiny tuto povinnost při limitu přihlášení do jednoho milionu korun, tuto povinnost mají,“ uvádí Michal Jelínek, partner V4 Group a dodává, že podnikatelům zjednoduší administrativu i nová možnost odhlásit se z plátcovství DPH při ročním obratu až do dvou milionů korun.

Ministerstvo financí předpokládá, že počet živnostníků osvobozených od uplatňování DPH vzroste zhruba o 11 procent, tedy o 105 tisíc osob.

Nové limity mají platit až od 1. ledna 2023, ale už letos jsou stanovena přechodná ustanovení. Například ti, jejichž obrat za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců před prosincem 2022 byl v rozmezí od jednoho korun do dvou milionu korun, nemají povinnost podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty. Takže změna limitu pro přihlášení k DPH se týká již letošního roku.

„Zvýšení limitu určitě vítám. Musela jsem odmítat klienty, kvůli tomu, abych si nevydělala moc. Mám paušální daň, takže jsem si nechala od daňového poradce vypracovat tabulku, jak vysoký můžu mít každý měsíc příjem, abych nepřesáhla limit jednoho milionu. Výdaje totiž při paušální dani nehrají žádnou roli, stejně jako u limitu pro přihlášení k DPH,“ říká devětatřicetiletá marketingová manažerka z Prahy.

Jak jsou na tom ostatní země EU?

Jiný pohled ovšem nabízí porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. „Například Německo má limit pro povinný odvod DPH jen 22 tisíc eur (542 700 korun), Řecko 10 tisíc eur (246 700 korun) a úplně nejnižší hranici z EU má Švédsko, kde se k DPH musí přihlásit firmy s obratem nad 30 tisíc švédských korun (69 800 korun českých). Na druhou stranu jsou země, které mají limit DPH vyšší než jeden milion korun. Patří sem například Velká Británie, kde limit činí 85 tisíc britských liber (2 465 000 korun), Itálie, kde je hranice 65 tisíc eur (1 603 000 korun) a Slovensko s limitem 49 790 eur (1 228 000 korun),“ upřesňuje Michal Jelínek.