mBank zrušila některé poplatky. Zdarma jsou nyní debetní karty i SEPA platby | E15.cz

Se vstupem do nového roku mBank zrušila některé poplatky u mKonta a mKonta Business. Banka například odstranila podmínku obratu 1500 korun měsíčně, debetní platební mKarta a mKarta Business jsou tak nově zdarma pro všechny. Klienti už nemusí platit ani za převod z účtů eMax Plus, mSpoření a eMax Business. Pozitivní změny se dotkly i SEPA plateb.

„Pečlivě se díváme na to, jak klienti opravdu produkty mBank používají a zjišťujeme, co je pro ně důležité a co považují za užitečné,“ říká Zdeněk Rys, ředitel depozitních produktů mBank a doplňuje: „Na číslech jasně vidíme, že naši klienti za poslední 4 roky začali svými debetními kartami k účtu platit výrazně více. Kupříkladu průměrná částka zaplacená kartou za měsíc je nyní téměř třikrát vyšší. Zatímco v roce 2014 to bylo zhruba o něco více než 2,5 tisíce korun, nyní je to již více než 7 tisíc.“

Podle něj jsou také mnohem frekventovanější platby v eurech. „Klienti mBank nyní převody v eurech zadávají výrazně více, než tomu bylo před pár lety, a proto jsme se rozhodli jim tento druh plateb nabídnout jako jediná banka v České republice zcela zdarma bez jakéhokoli poplatku,“ vysvětluje Zdeněk Rys.

Od ledna mají klienti mBank zdarma i převody ze spořicích účtů eMax Plus, mSpoření a eMax Business. „Tento poplatek byl u uvedených produktů historicky, a tak poté, co jsme v loňském roce ze sazebníku odstranili podobný poplatek za převod ze spořicího účtu eMax, zmizel nyní ze sazebníku i pro eMax Plus, mSpoření i eMax Business,“ doplňuje Zdeněk Rys. mBank navíc slibuje, že se klienti v následujících týdnech a měsících mohou těšit na další novinky.