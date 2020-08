Podnikatelé z programů COVID dle ČNB čerpali již 17 miliard korun | E15.cz

Podnikatelé z programů COVID II, III, Praha a plus získali podle dat České národní banky (ČNB) k 7. srpnu 17 miliard korun. Za týden čerpání vzrostlo o 1,1 miliardy korun. Schváleny byly žádosti za zhruba 22,1 miliardy korun. Podle analytika České bankovní asociace Miroslava Zámečníka se nadále ukazuje, že podniky často tyto úvěry se státní zárukou chápou jako nástroj, kterým si "pojišťují" přístup k likvidním finančním zdrojům pro případ potřeby v následujících podzimních měsících, uvedl Zámečník.

V programu COVID II bylo podle ČNB k 7. srpnu schváleno 2580 žádostí zhruba za 11,9 miliardy korun, podnikatelé čerpali přibližně 10,8 miliardy korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která za úvěry ručí, k 9. srpnu vyřídila 4546 žádostí z celkem 4900 řádně podaných. Z nich schválila 3097 za 14,3 miliardy korun.

U programu COVID Praha bylo k 7. srpnu podle ČNB schváleno 238 žádostí za 1,2 miliardy korun. Podnikatelé zatím získali úvěry za zhruba miliardu korun. ČMZRB k 9. srpnu vyřídila 378 žádostí z 408 řádně podaných. Schválila jich 308 za 1,6 miliardy korun. Zamítla 57 žádostí, 13 podnikatelů od půjčky odstoupilo.

Banky k 7. srpnu v programu COVID III podle ČNB přijaly 3222 žádostí v objemu 20,2 miliardy korun. Schválily 1115 žádostí za zhruba 6,2 miliardy korun, podnikatelé čerpali půjčky 4,5 miliardy korun. "Pokud by se tempem prvních dvou měsíců čerpaly prostředky z programu COVID III i v nadcházející době, vyčerpal by se za zhruba devatenáct let. Jedná se samozřejmě o hypotetický příklad, který nicméně ilustruje, že čerpání z programu je stále pomalé a zaostává za očekáváním," řekl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V případě programu COVID plus pro velké exportně zaměřené firmy bylo podle ČNB k 7. srpnu schváleno deset žádostí za zhruba miliardu korun. Firmy získaly 650,6 milionu korun. Banky ke stejnému datu přijaly 22 žádostí za zhruba 5,7 miliardy korun. Od předchozího týdne přijaly jen o jednu žádost víc. Za půjčky u programu COVID plus ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Podle jejího generálního ředitele Jana Procházky o tyto půjčky nejčastěji žádají strojírenské či sklářské firmy, dopravci, podniky z oblasti automotive, chemické výroby a oděvního průmyslu.