Průzkum: V době koronaviru byl s bankou v kontaktu každý čtvrtý člověk | E15.cz

Během pandemie banky kontaktovaly čtvrtinu Čechů. Drtivá většina klientů je s komunikací spokojená, skoro polovina by brala, kdyby banka pravidelně posílala zprávy ohledně vývoje situace. Zjistil to průzkum Raiffeisenbank.

Proč jsme se na banky obraceli

Nejrůznější požadavek se svou bankou během krize řešilo 12 procent Čechů. Ve 39 procentech kontakt probíhal telefonicky, ve 30 procentech online. Emailem s bankou komunikovalo 26 procent dotázaných a osobně 25 procent.

„V posledních týdnech jsme zaznamenali přes 20 tisíc žádostí o odklad splátek a tisíce telefonátů na zákaznických linkách,” říká k obsahu dotazů Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Chtěli bychom zprávy

Pravidelné zprávy o dopadu pandemie na bankovnictví by bralo 46 procent Čechů. 79 procent by preferovalo email. 37 procent klientů bank by zprávy uvítalo každý týden, 32 procent jednou za dva týdny a 28 procent měsíčně.

Čtvrtinu dotázaných během krize kontaktovala banka. Podle 4 z 5 Čechů se přístup bank v době pandemie nezměnil. Zbylá pětina tvrdí, že jim vychází vstříc více než dřív a pouze 3 procenta si myslí opak.

87 procent Čechů je s komunikací s bankou spokojeno. 9 z 10 shledává informace na webu bank jako snadno dohledatelné, srozumitelné, dostatečné.