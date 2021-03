Rekvalifikační kurzy vám může zaplatit úřad práce | E15.cz

Více než polovina Čechů se v případě ztráty zaměstnání spoléhá na to, že podpora bude hlavní zdroj jejich příjmů. 55 procent by zvažovalo rekvalifikační kurz. Polovina by sáhla do úspor. Vyplývá to z průzkumu společnosti Provident.

Díky pandemii dochází na pracovním trhu k velkým změnám. Došlo k utlumení některých oborů. Hlavně turismu, jsou zavřené obchody a služby. „Stovky tisíc zaměstnaných či podnikajících v těchto oborech nyní žije z úspor a vládní pomoci, která udržuje uměle vyšší zaměstnanost. To však není dlouhodobě udržitelné. Omezení ještě nějakou dobu potrvají a rozvolňování bude probíhat postupně. Ani poté však nedojde k rychlému obnovení na předkoronavirovou úroveň. V okamžiku ukončení podpůrných programů tak klesne počet pracovních míst v mnoha odvětvích. Očekáváme proto velké přesuny mezi obory a nárůst zájmu o rekvalifikační programy,“ říká Luboš Kratochvíl, analytik společnosti Provident.

Obor mění častěji ženy

Pokud bychom hledali nové zaměstnání, po rekvalifikaci by sáhlo 55 procent z nás. Častěji jsou pro změnu oboru ženy. Nejčastěji by pak rekvalifikaci volili lidé ve věku 45 až 54 let, zvažovalo by jí 62 procent dotázaných. Je jasné, že rekvalifikace rozšíří naše pole působnosti a mi pak můžeme volit mezi vícero pracovními nabídkami.

Změnu oboru bychom si platili z úspor

Při placení rekvalifikace by polovina lidí sáhla do svých úspor, 5 procent by si vzalo úvěr. „O úhradu rekvalifikace je přitom možné požádat úřad práce. V případě, že úřad kurz sám uchazeči o práci přidělí, může mu dokonce vyplácet podporu, ze které dotyčný žije, než kurz dokončí,“ radí Luboš Kratochvíl z Providentu.

Více informací najdete na www.uradprace.cz/rekvalifikace.