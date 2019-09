Školní pomůcky zdražily. I v akci, a to o pětinu | E15.cz

„Rodičům se vyplatí čekat na slevy a vše nakoupit až v době nástupu dětí do škol. Je ale faktem, že školní pomůcky v akci meziročně zdražily v průměru o pětinu,“ říká Petr Miklík, produktový a marketingový manažer nákupního rádce Kupi.cz.

V akci nejčastěji bývají sešity. Počet akcí na sešity se oproti loňsku snížil o čtvrtinu. Průměrná cena pak meziročně vzrostla o třetinu. Další nejvíce promovanou položkou jsou penály. Jejich průměrná akční cena meziročně vzrostla o 4 procenta. Ze 129 korun na 134 korun. Pokud koupíte v akci batoh, můžete ušetřit až 22 procent.

„Je znát, že i školní pomůcky začínají rodiče a děti nakupovat stále častěji online. Oproti loňskému roku pozorujeme například bezmála padesátiprocentní nárůst zájmu o sešity a bloky,” uvádí manažerka Zboží.cz Kateřina Peštuková.

Trendem jsou hodinky s mobilem

Podle rodičů by se dětem měl mobilní telefon dítěti koupit v šesti až sedmi letech. Dost často jde ale o klasický tlačítkový telefon. Zboží.cz toto ale vyvrací. „Z dat nákupního rádce Zboží.cz vyplývá, že tlačítkové telefony se už vyhledávají opravdu minimálně a je vidět, že stále větší část rodičů pořizuje dětem rovnou smartphone. Dá se očekávat, že tlačítkové telefony nahradí chytré hodinky s mobilem a GPS lokátorem, které jsou na českém trhu relativní novinkou,“ uvádí manažerka nákupního rádce Zboží.cz Kateřina Peštuková.

Mobilní telefon rodiče využívají i k tomu, aby měli přehled o tom, kde se jejich dítě nachází. Přístroje využívají signálu GSM/GPRS a GPS satelitů a umožňují sledování a lokalizaci osob a také následné zaslání informací a přesných souřadnic do mobilní aplikace v telefonu rodičů. Ta je pak upozorňuje třeba na to, že dítě došlo v pořádku do školy nebo na kroužek. Rodič se také může potomkovi jednoduše dovolat a on zase jemu. Výhodou hodinek je, že je dítě může mít vždy na sobě i během vyučování a nelimitují ho při pohybu.